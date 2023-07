Barbara D’Urso: Futuro incerto dopo un altro clamoroso rifiuto televisivo

Barbara D’Urso sta attraversando un periodo professionale molto negativo e le ultime notizie sul suo futuro non sono affatto rassicuranti. Come già saputo, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di privarla della conduzione di Pomeriggio Cinque, e tra qualche mese il suo contratto con Mediaset giungerà definitivamente alla scadenza. Non sembrano esserci intenzioni di rinnovo, il che significherebbe che a partire da dicembre si troverà senza un programma televisivo.

Clamoroso rifiuto: Un’altra doccia gelata per Barbara D’Urso

Ma negli ultimi giorni era circolata un’indiscrezione che sembrava dare una nuova speranza a Barbara D’Urso per il suo futuro. Tuttavia, ora è emersa una verità completamente diversa e soprattutto ufficiale, che spegne le speranze di milioni di telespettatori. Nonostante i forti rumors, non ci sono ancora certezze riguardo al suo futuro lavorativo. Non sappiamo se Mediaset le proporrà comunque un’altra opportunità temporanea o se rimarrà senza programmi. Vediamo cosa è successo questa volta.

Un futuro sempre più incerto per Barbara D’Urso: Un altro rifiuto

Non bastava la decisione dell’amministratore delegato di Mediaset a causare preoccupazione, ora Barbara D’Urso ha scoperto un’altra notizia che riguarda il suo futuro. Probabilmente sperava in una telefonata che le avrebbe dato l’opportunità di rilanciarsi su un’altra emittente, ma le cose non sono andate affatto così. Durante la presentazione dei palinsesti, sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali che smentiscono definitivamente la possibilità di vedere Barbara D’Urso su La7 nella prossima stagione televisiva.

Secondo le parole del proprietario Urbano Cairo, La7 non ha alcuna intenzione di puntare su Barbara D’Urso. Ha dichiarato: “Abbiamo un’identità molto precisa che stiamo rafforzando sempre di più. Myrta Merlino ha lasciato La7 e L’Aria Che Tira dopo 12 anni. Aveva l’esigenza di fare qualcosa di diverso rispetto alle sue due ore e mezza di mattino, che iniziavano a pesarle un po’. Barbara D’Urso è una grande professionista, ma non abbiamo mai preso contatti con lei”.

Un momento di relax per Barbara D’Urso: Tempo per pensare al futuro

Nelle giornate del 10 e 11 luglio, Barbara D’Urso ha deciso di concedersi un totale relax pubblicando su Instagram immagini e video del mare. Si è recata in spiaggia per allontanare ogni tipo di stress. Per quanto riguarda il futuro, ci sarà tempo per pensarci. In questo momento, l’importante è godersi un po’ di tranquillità e ricaricare le energie per affrontare le sfide che verranno.