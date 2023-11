L’inatteso colpo di scena tra Paolo Masella e Letizia Petris al Grande Fratello. Dopo un bacio appassionato, la fotografa chiede distanza dal macellaio romano.

Il colpo di scena: Paolo e Letizia si allontanano

Un bacio appassionato al Grande Fratello ha suscitato l’entusiasmo del pubblico. I protagonisti di questo episodio sono Paolo Masella e Letizia Petris. Dopo aver terminato pubblicamente una relazione, la fotografa ha ceduto alle continue attenzioni del macellaio romano, culminando in un lungo bacio in giardino. Questa nuova relazione nata nella Casa ha subito suscitato l’entusiasmo del pubblico del reality. Tuttavia, è già arrivato un imprevisto stop. Scopriamo i dettagli di ciò che è accaduto nelle ultime ore.

“Basta, togliti di mezzo”: Paolo e Letizia, il colpo di scena post bacio al Grande Fratello

Il confronto-scontro: Paolo nota l’imbarazzo di Letizia

Il confronto-scontro ha avuto inizio quando Paolo ha percepito un certo imbarazzo in Letizia ogni volta che lui si avvicinava. Ha quindi cercato di chiarire la situazione con lei: “Mi dispiace se ti senti a disagio con me”. Letizia Petris ha risposto seccamente: “Sono fatta così”. Paolo l’ha poi presa in disparte per spiegarle quanto la situazione lo faccia soffrire.

Letizia spiega a Paolo il suo imbarazzo

Letizia ha poi spiegato a Paolo che il suo sentimento non è disagio, ma imbarazzo. Ha inoltre fatto capire che non è il tipo di donna che ama passare tutto il giorno in compagnia dell’uomo con cui “frequenta”. Non intende vivere la sua esperienza nella Casa solo con lui.

Il due di picche di Letizia

Nonostante il tentativo di rassicurazione da parte di Paolo, Letizia ha deciso di mettere le cose in chiaro. Nonostante il bacio, non vuole iniziare una nuova relazione e chiede a Paolo di non appesantirla. Questo potrebbe essere l’inizio della fine per la loro breve storia nella Casa.