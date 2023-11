Castello delle Cerimonie 2023: Il Compleanno di Lidia De Maio, Sosia di Sabrina Ferilli

Una Festa Indimenticabile al Castello delle Cerimonie

Il Castello delle Cerimonie, il celebre docu-reality di Real Time, torna con la sua settima edizione, promettendo momenti di festa e divertimento. Imma Polese e Matteo Giordano, i padroni di casa, sono pronti ad aprire le porte del castello per accogliere una varietà di eventi, tra cui compleanni, matrimoni, comunioni e molto altro ancora. E quale sarà la prossima celebrazione? Scopriamo insieme le anticipazioni della nuova puntata de Il Castello delle Cerimonie 2023, in onda venerdì 10 novembre 2023 alle ore 23:05 su Real Time.

Lidia De Maio: La Regina dei Compleanni al Castello

Nella prossima puntata, il Castello delle Cerimonie aprirà le sue porte a Lidia De Maio, una donna nota per essere stata eletta reginetta di bellezza in diverse occasioni nella categoria Over, ma soprattutto per la sua sorprendente somiglianza con l’attrice Sabrina Ferilli, che le ha valso il titolo di “sosia napoletana”. Lidia arriverà al castello per discutere i dettagli dell’allestimento della sua festa di compleanno, che segnerà un traguardo importante nella sua vita.

Una Festa “Tutta Strana” al Castello

L’amica della festeggiata annuncia che la festa sarà “tutta strana” e ricca di sorprese. Lidia arriverà in elicottero presso la location e poi salirà su una carrozza, creando un’entrata spettacolare. Una volta varcato il cancello del castello, Lidia sfilerà sul red carpet accompagnata da una canzone inedita, cantata proprio da lei, che romperà la tradizione della classica melodia di “Buon compleanno”. Le richieste speciali non mancheranno neanche per il menù: frutta esotica e paccheri con astice saranno le sorprese culinarie riservate agli ospiti.





Una Sorpresa Emozionante per Lidia

Il marito di Lidia, Mario, ha architettato una sorpresa emozionante per la sua amata. Il loro figlio, che vive a Londra da circa quattordici anni, fingerà di non poter partecipare alla cerimonia. Tuttavia, vestito da cameriere, sbucherà a sorpresa alla tavola di Lidia, regalando un momento indimenticabile e commovente. Come si concluderà questo evento total white? Sarà un’esperienza da ricordare per Lidia e tutti gli invitati.

Non perdete la nuova puntata de Il Castello delle Cerimonie 2023 per scoprire tutti i dettagli di questa festa straordinaria.