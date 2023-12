La famosa cantante Caterina Caselli è stata coinvolta in un brutto incidente a Milano durante le festività natalizie. L’artista si trovava nella Galleria del Corso quando è caduta vicino all’albero di Natale installato per le feste. Nel corso della caduta, si è rotta l’omero, il che ha reso necessario un mese di immobilizzazione del suo braccio destro con una sorta di “camicia di forza”.

Caterina Caselli ha condiviso la sua esperienza sui social media, mentre si trovava a letto con il braccio immobilizzato. Ha descritto le circostanze dell’incidente, sottolineando che era inciampata guardando l’albero di Natale. Ha anche fatto un appello al pubblico, sottolineando che mentre era a terra in attesa dell’ambulanza, ha notato molte altre persone inciampare nelle stesse circostanze. Ha quindi lanciato un avvertimento, sottolineando quanto possa essere pericoloso distrarsi mentre si cammina, specialmente durante le festività quando le persone sono spesso concentrate su decorazioni e luci festive.

L’Incidente e l’Albero di Natale

Caselli ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente, spiegando che sulla destra dell’albero c’erano dei tubi per l’illuminazione che erano coperti da una sorta di montagnetta scura, con una striscia gialla quasi invisibile. Questi dettagli potrebbero essere fondamentali per attirare l’attenzione sul pericolo potenziale per chiunque visiti l’albero di Natale o altre decorazioni luminose simili durante la stagione festiva.





Nonostante l’incidente, Caterina Caselli ha concluso il suo messaggio augurando a tutti delle buone feste, dimostrando grande spirito e positività nonostante le circostanze difficili.