Che fine ha fatto Elenoire Casalegno? Cosa sappiamo

Elenoire Casalegno: la sua carriera e vita privata

Scopriamo cosa è successo alla bellissima ex modella, attrice e conduttrice televisiva Elenoire Casalegno, conosciuta per la sua simpatia e sorriso smagliante.

Biografia e inizi di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno nasce a Savona nel 1976, da una famiglia di origini torinesi. Durante la sua adolescenza si trasferisce a Ravenna, dove partecipa ad un concorso di bellezza nel 1994. La sua straordinaria bellezza la fa notare e, da quel momento, inizia la sua carriera come modella.

In seguito, Elenoire entra nel mondo dello spettacolo e diventa un volto noto della televisione italiana.

Carriera televisiva di Elenoire Casalegno

La Casalegno debutta in televisione tra il 1994 e il 1995, conducendo un programma musicale. Nel 1996 è al timone del FestivalBar. Tra il ’97 e il ’98 affianca Raimondo Vianello nel programma sportivo Pressing. Nell’autunno 1997, conduce Scherzi a parte accanto a Lello Arena e Massimo Lopez.

Vita privata e sentimentalità di Elenoire Casalegno

Elenoire è stata al centro dei gossip per diverse relazioni sentimentali. Ha avuto una breve storia con Vittorio Sgarbi e poi un lungo rapporto con Dj Ringo, con il quale ha avuto una figlia di nome Swami. Dopo il divorzio da Sebastiano Lombardi, è stata anche legata sentimentalmente a Daniele Bossari e Omar Pedrini.

Ultimamente, si parla di un fidanzamento con un uomo di nome Andrea, che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Che fine ha fatto Elenoire Casalegno?

Da diverso tempo, Elenoire non appare molto in televisione e si chiedono che fine abbia fatto. Attualmente si sa che è impegnata in diversi progetti, ma non si hanno molte informazioni a riguardo. Considerata la sua bravura e spirito, ci auguriamo che possa tornare in piena forma nel più breve tempo possibile.