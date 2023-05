Diletta Leotta aspetta un maschio o una femminuccia? Cosa sappiamo

Diletta Leotta e Loris Karius: la felicità in attesa del primo figlio

Diletta Leotta e il calciatore tedesco del Newcastle United, Loris Karius, hanno recentemente annunciato sui social di aspettare un bambino. La coppia sembra al settimo cielo, ma preferisce mantenere un certo riserbo riguardo ai dettagli della gravidanza.

Il pancino di Diletta e le indiscrezioni sulla gravidanza

Quarto mese di gravidanza: Secondo il settimanale Chi, la popolare conduttrice italiana sarebbe al quarto mese di gravidanza. Pur essendo felici, Diletta e Loris preferiscono mantenere un profilo basso e non condividere molti dettagli in merito.

È una femminuccia?: Le voci che circolano vorrebbero che Diletta aspetti una femminuccia, ma fino ad ora questa notizia non è stata né confermata né smentita dalla coppia.

La storia d’amore tra Diletta e Loris

Dove si sono conosciuti: Diletta e Loris si sarebbero incontrati per la prima volta a Londra circa sei mesi fa, quando la giornalista catanese si trovava in Inghilterra per un corso di lingua. La coppia è stata poi paparazzata insieme a Milano e la loro frequentazione è diventata sempre più importante.

Dalle presentazioni in famiglia al Capodanno insieme: I due innamorati hanno presentato le rispettive famiglie e trascorso insieme il Capodanno. La felicità nella loro relazione è ulteriormente aumentata all’annuncio del lieto evento.

La data presunta del parto: Secondo alcune indiscrezioni, il bebè di Diletta e Loris nascerebbe il prossimo autunno.

La carriera e la vita di coppia

Il ritorno al calcio di Loris: Dopo un periodo di pausa, il calciatore tedesco è tornato in campo nel 2021 e nelle ultime settimane è stato accolto nel Newcastle United.

Il tempo trascorso insieme: Nonostante i rispettivi impegni lavorativi, Diletta e Loris cercano di dedicare il maggior tempo possibile alla loro relazione e alla preparazione all’arrivo del loro primo figlio.

Il nome del nascituro: Al momento non sono emersi dettagli sul nome scelto per il bebè, ma non è escluso che nelle prossime settimane la coppia possa svelare qualche informazione in più.

In conclusione

Diletta Leotta e Loris Karius vivono in questo momento una fase particolarmente felice e gratificante della loro vita di coppia. In attesa del primo figlio, i due cercano di mantenere un certo riserbo riguardo ai dettagli della gravidanza, ma è evidente quanto siano emozionati per l’arrivo del loro bebè.