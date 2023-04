Chi è Alessandro Rorato il giovane fidanzato di Sandra Milo: differenza d’età, lavoro, figli e vita privata

Sandra Milo è un’interprete iconica che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Non sorprende che la novantenne sia ancora piena di vita e di amore, ora fidanzata con il più giovane Alessandro Rorato. Nonostante il divario di età, il loro amore è innegabile e ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico. Ecco cosa sappiamo del suo affascinante fidanzato!

L’appassionata storia d’amore di Sandra Milo e Alessandro Rorato ha conquistato i cuori di tutto il mondo! Il loro profondo legame è innegabile e il loro amore reciproco è fonte di ispirazione.

Nonostante abbia da poco compiuto 90 anni, Sandra Milo, l’iconica showgirl italiana, continua a vivere la vita al massimo. Rifiutando di farsi frenare dall’età, ha dichiarato che l’età è solo un numero, e la sua relazione appassionata con il fidanzato, Alessandro Rorato, ne è una testimonianza.

Alessandro, 50 anni, e Sandra hanno fatto il loro attesissimo debutto in pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia, scatenando uno scandalo a causa della loro evidente differenza di età. Nonostante i pettegolezzi e le critiche, la coppia è stata invitata a diversi programmi televisivi per condividere il bellissimo amore che li lega. Sandra descrive il suo sposo come un uomo di altri tempi, mentre per Alexander, Sandra è la donna che lo completa in tutto e per tutto.

Nonostante il grande divario di età di quasi quarant’anni, le somiglianze tra i due sono notevoli! Per rendere ancora più speciale il loro fidanzamento, Alexander le ha regalato una lampada a forma di libro e uno splendido diamante: un momento davvero da ricordare!

Chi è l’incredibile Alessandro Rorato, l’amato fidanzato di Sandra Milo?

Alessandro Rorato è diventato famoso per la sua relazione appassionata con Sandra Milo. Le loro strade si sono incrociate per la prima volta nel 2019, con Sandra alla matura età di 88 anni e Alessandro a 49 anni. Quella che era iniziata come una semplice amicizia è sbocciata in un amore totalizzante. Alessandro è un imprenditore che gestisce un ristorante in provincia di Treviso.

Prima di incontrare la splendida Sandra, Alessandro non aveva familiarità con il mondo dello spettacolo e della televisione, motivo per cui appare così timido. Come già detto, la coppia ha fatto il suo ingresso in grande stile alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha scelto di fare una dichiarazione camminando sul tappeto rosso mano nella mano. L’innegabile fascino di Alessandro ha avuto un effetto immediato su Sandra, che fin dall’inizio ha dichiarato di essere innamorata del suo sposo. Una delle qualità che Sandra ammira di più del suo compagno è la sua notevole etica del lavoro. Per non parlare delle impressionanti capacità di corteggiamento che ha dimostrato.