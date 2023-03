Chi è Andrew Howe? Età, origini, madre, padre e fidanzata

Andrew Howe, anno di nascita Andrew Howe è nato a Los Angeles il 12 maggio 1985, ed è un atleta italiano specializzato nel salto in lungo e nelle gare di velocità. Ha stabilito il record nazionale outdoor (8,47 m) e indoor (8,30 m) nel salto in lungo.

Andrew Howe, anni e compagna Andrew Howe ha 37 anni ed è legato sentimentalmente a Giuseppina Palluzzi, anch’essa atleta: la compagna lo supporta in ogni competizione sportiva e lo motiva ad allenarsi con rigore. I due vivono insieme a Rieti e sono stati fotografati alla celebrazione del ventennale del circolo Due Ponti Sporting Club di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica. La coppia appare unita e felice, con un legame saldo e duraturo. Oltre all’atletica, Andrew Howe coltiva la passione per la musica: suona la batteria in una band rock alternativa, i Craiving. Chissà se per lui si aprirà una carriera musicale? Per ora, sappiamo che ha conquistato la medaglia d’oro in amore.

Vita e carriera Figlio di Andrew Howe senior, calciatore statunitense di origini tedesche, e René Felton, ostacolista afroamericana, i suoi genitori si separano quando ha solo diciotto mesi. Sin da giovane si appassiona all’atletica, e sua madre gli fa da allenatrice.

Andrew è specializzato nella velocità e nel salto in lungo, dove detiene il record italiano outdoor (8,47 m) e indoor (8,30 m). Nel 2006, agli Europei di atletica leggera di Goteborg (Svezia), ha conquistato il titolo continentale in questa specialità. Ai Mondiali di Osaka 2007 si è classificato secondo e ha stabilito il primato italiano. Ha partecipato alle gare dei 200 metri alle Olimpiadi del 2004 e ai Mondiali del 2007. Rappresenta il Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, ma negli ultimi anni la sua carriera agonistica è stata segnata da infortuni ricorrenti. Conosciuto dal grande pubblico per uno spot pubblicitario di una merendina, ha partecipato anche alla decima edizione di Ballando con le stelle, piazzandosi al secondo posto.