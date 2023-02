Chi è Anna Rita Cuparo moglie di Michele Zarrillo e madre dei figli Luca e Alice

Anna Rita Cuparo è sposata con Michele Zarrillo ed è madre dei loro due figli, Luca e Alice. Inoltre, Michele è padre di Valentina, avuta da una precedente relazione.

Anna Rita Cuparo è la moglie di Michele Zarrillo ed è una violoncellista.

Anna Rita Cuparo è un’apprezzata violoncellista professionista che si è esibita in diversi spettacoli, anche in televisione. Secondo un’intervista rilasciata da Michele Zarrillo, i due si sono incontrati per la prima volta a Domenica In nel 2001, quando Anna sostituiva un collega malato. Il legame è stato immediato e forte e ha portato a una relazione duratura. La coppia non è particolarmente attiva sui social media e gli scorci della loro vita insieme sono scarsi.

Il cantautore e musicista affermato ha avuto una relazione con la compagna per oltre dieci anni prima di decidere di sposarsi. Hanno due figli, Luca nato nel 2010 e Alice nata nel 2012. Sono piuttosto riservati e raramente condividono immagini della loro vita familiare.

Michele Zarrillo ha avuto una figlia, Valentina, nata da una relazione avuta negli anni ’80 con una donna, che non ha rivelato in precedenza.