Chi è Edoardo Casella fidanzato di Ginevra Lamborghini

Scopriamo chi è Edoardo Casella, l’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini, e il retroscena sulla loro relazione durante la partecipazione di Ginevra a Tale e Quale Show.

Un amore ritrovato in mare aperto?

L’interesse per la vita sentimentale di Ginevra Lamborghini, l’attuale concorrente di Tale e Quale Show, è cresciuto esponenzialmente tra i fan e i curiosi. Molti si chiedono se sia tornata con il suo ex fidanzato, Edoardo Casella, o se in realtà non si siano mai separati, nemmeno durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Chi è Edoardo Casella?

Edoardo Casella è un giovane bolognese nato nel 1992. La sua storia d’amore con Ginevra Lamborghini ha fatto parlare molto prima della partecipazione di lei al Grande Fratello Vip. Casella lavora nel campo della consulenza, specializzato in CRM e Digital Marketing. Oltre alla sua professione, è un appassionato di basket e ama il mare.





La relazione tra Edoardo e Ginevra, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto inizio l’estate scorsa, grazie ad amici in comune. La loro storia d’amore è durata alcuni mesi, o forse, come alcuni sostengono, non si è mai conclusa.

Il flirt con Antonino Spinalbese

Le voci dicono che tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ci sia stato un flirt dopo la loro uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Il retroscena rivelato da Parpiglia

Secondo Parpiglia, Ginevra Lamborghini sarebbe rimasta fidanzata con Edoardo Casella anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ha rivelato un dettaglio interessante sull’attuale concorrente di Tale e Quale Show: “Ginevra ha fatto un Grande Fratello da finta single, dentro ha fatto una fake storia con Antonio e pochi giorni fa ha debuttato a Tale e Quale Show e in prima fila c’era il suo fidanzato”.