Chi è Edoardo Donnamaria al GF VIP? Genitori, età, carriera, Forum, fidanzata

Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il 27enne romano, noto per il programma Forum, è da mesi nella casa del Grande Fratello Vip. Il programma è condotto da Alfonso Signorini e va in onda su Canale 5.

Il lavoro di Edoardo Donnamaria è quello di conduttore radiofonico. Ha debuttato alla radio di recente e ha fatto un ottimo lavoro.

Edoardo è nato a Roma e lì ha studiato fino al liceo. Poi ha deciso di trasferirsi a Milano per continuare gli studi. Ha raccontato che i cinque anni di liceo sono stati molto turbolenti, al punto da spingerlo a trasferirsi dalla capitale per proseguire gli studi altrove. Ed è infatti a Milano che ha studiato e si è laureato in giurisprudenza. Poco dopo ha iniziato a partecipare a Forum, ma è stato anche speaker radiofonico su Rtl 102.5.

Il suo blog

Dopo la laurea, Edoardo ha deciso di aprire un blog in cui tratta molti argomenti legati all’attualità e alle questioni sociali che riguardano la sua città, Roma.

Donnamaria fa parte del programma di Barbara Palombelli, “Forum”, dal 2017. Ha intrapreso anche una carriera musicale, scegliendo “Dojette” come nome d’arte. Ha pubblicato un singolo dal titolo “17”.

Il giovane romano è molto attivo sui social media. Su Instagram ha 37 mila follower. Sulla piattaforma, Edoardo pubblica post sul suo lavoro. Sono infatti presenti diverse scene di Forum, ma anche momenti di vita quotidiana.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno una storia insieme.

Nella casa più spiata d’Italia, Edoardo Donnamaria ha conosciuto e si è innamorato di Antonella Fiordelisi, ex sportiva e nota influencer. Nonostante gli alti e bassi, i due hanno un forte legame. La storia d’amore durerà anche lontano dalle telecamere? Chi lo sa?