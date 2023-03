Chi è Enrica Accascina figlia Francesca Reggiani? Età, lavoro e vita privata

Enrica Accascina è figlia di Francesca Reggiani.

Francesca Reggiani, ospite della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che ha avuto un compagno per sette anni, fino al 2004, ma non ne conosciamo l’identità. L’attrice ha una figlia, Enrica Accascina. Quando le è stato chiesto della figlia, la Reggiani ha detto: “È bellissima. Mi sono comprata un bellissimo marsupio svedese e ho sempre avuto questa bambina in collo, carinissima”.

“Desideravo così tanto essere madre che ho affrontato tre complicate interruzioni di gravidanza prima di avere finalmente mia figlia”, ha raccontato Francesca Reggiani a Vieni da me su Rai 1. E ha aggiunto: “È una bellissima persona fin da piccola, è molto autonoma. La maternità non è un obbligo ma è l’unica cosa che auguro davvero a tutte”.

Francesca Reggiani ha un rapporto speciale con la figlia Enrica.

Enrica Accascina, figlia di Francesca Reggiani, si è laureata all’Università Louiss Carlo Guidi nel luglio 2020. Per celebrare il grande traguardo della figlia, la Reggiani ha postato su Instagram: “Da oggi abbiamo una dottoressa in casa… e anche io mi sento un po’ laureata”. L’attrice ha instaurato con la figlia un rapporto molto diverso da quello che aveva con la madre: “Mia madre aveva atteggiamenti più intellettualoidi… Aveva un approccio più intellettuale. E infatti io ero sempre l’ultima della classe, per darle soddisfazione. Era una donna che, almeno con me, non riusciva mai a mostrare calore”, ha rivelato a Caterina Balivo. Sua figlia Enrica porta il nome della madre dell’attrice.