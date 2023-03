Chi è Gianni Minà? Età storia, moglie, figli, malattia, eredità e cause della morte

Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Gianni Minà, uno dei più noti e amati giornalisti sportivi italiani, avvenuta il 27 marzo 2023 all’età di 85 anni.

Chi era Gianni Minà

Gianni Minà è stato un noto giornalista e conduttore televisivo italiano, nato a Torino nel 1938. Ha iniziato la sua carriera nel 1959 al quotidiano Tuttosport, di cui è stato direttore dal 1996 al 1998. Negli anni Sessanta ha esordito in RAI, contribuendo alla copertura sportiva delle Olimpiadi di Roma e realizzando servizi e documentari che hanno rivoluzionato il linguaggio giornalistico della televisione.

Con una carriera che abbraccia otto Coppe del Mondo, sette Olimpiadi e numerosi campionati mondiali di pugilato, compresi quelli dell’era di Muhammad Ali, ha creato un corpus di opere notevole. Tra questi, programmi sulla musica popolare centro e sudamericana, una storia sociologica e tecnica del pugilato in 14 puntate e il programma di approfondimento Zona Cesarini.

È impossibile esprimere adeguatamente l’impatto di un giornalista che ha fissato il livello per i suoi colleghi ed è stato un faro di speranza per molti. Rimangono una fonte di motivazione e di ammirazione per tutti.Gianni Minà: la morte

È stato uno shock la notizia della scomparsa di Gianni Minà. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, probabilmente postato dalla famiglia.

È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Gianni Minà a causa di una breve malattia cardiaca. Non è mai stato solo, ed era circondato dall’affetto della sua famiglia e degli amici più cari. Siamo particolarmente grati al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario per averci permesso di salutarlo con serenità.

L’eredità di Gianni Minà

È impossibile misurare con precisione l’impatto che Gianni Minà ha avuto sul giornalismo. La sua influenza sul settore rimarrà sicuramente nei ricordi di coloro che lo hanno conosciuto, ammirato e amato per gli anni a venire.