Chi è Isabella Ferrari, Viola in “Sei donne – il mistero di Leila”: età, film, marito, figli e Instagram

Isabella Ferrari è un’attrice iconica che da anni conquista il cuore degli italiani con la sua recitazione e la sua sconfinata dolcezza. A sorpresa, questa sera potremo vederla nella nuova fiction firmata Rai 1 “Sei donne – il mistero di Leila”.

Quest’ultima interpreta il ruolo di Viola, nonché vicina di casa della protagonista che, tra l’altro, si troverà a fare i conti con problemi del tutto inaspettati. La fiction è ricca di grandi colpi di scena e di suspense, ma anche di momenti sentimentali che cattureranno l’interesse degli spettatori.

Non vediamo l’ora di vedere i primi episodi della serie questa sera su Rai 1! Diamo uno sguardo alla sua carriera, alla vita privata e ai grandi successi che l’hanno resa una vera diva. Sono tante le cose che non sappiamo di lei e non vediamo l’ora di scoprire tutte le curiosità che la riguardano.

Isabella Ferrari è un’attrice italiana che ha recitato in molti film e serie televisive. È stata anche modella e showgirl. Attualmente è sposata con l’attore e regista Stefano Accorsi. La coppia ha due figli. La Ferrari è attiva anche su Instagram, dove pubblica spesso foto della sua famiglia e del suo lavoro.

Isabella Ferrari è nata a Ponte dell’Olio nel 1964. Il suo debutto televisivo avviene nel 1981 con una parte minore nel programma di Gianni Boncompagni, “Sotto le stelle”, per poi consolidarsi con il programma Ragazzi 3, 2, 1..contatto.

Il debutto con il programma di Boncompagni attira l’attenzione del noto regista Carlo Vanzina. Nel 2983 la scritturò nel film “Sapore di mare”, dove interpretò il ruolo di Selvaggia.

Isabella, a soli 18 anni, decide di trasferirsi a Roma per affermarsi come attrice. Per tutti gli anni ’80 partecipa a diverse commedie cult per fare esperienza di recitazione.

Il suo debutto cinematografico avviene nel 1988 con il film Appuntamento a Liverpool. Come ogni grande attrice, non solo ha avuto esperienze sul grande e sul piccolo schermo, ma ha anche un passato teatrale, infatti nel 2006 ha recitato nello spettacolo Due Partite, diretto da Cristina Comencini.

La Ferrari è sposata da anni con il noto regista Renato De Maria e la coppia ha tre figli. La famosa attrice è molto attiva sui social media, condividendo foto e aggiornamenti con i suoi fan su Instagram.