Chi è Silvia Pacente, interpreta Leila in “sei donne – il mistero di Leila”: età, film e fiction, fidanzato e vita privata

Silvia Pacente è un astro nascente del cinema e della televisione che stasera sarà la protagonista della nuova miniserie di Rai 1 “Sei donne – il mistero di Leila”. Nonostante la giovane età, interpreterà il ruolo della protagonista che nel primo episodio scompare insieme al patrigno, dando il via a una serie di colpi di scena.

Questa volta il palinsesto Rai ha deciso di cambiare le carte in tavola con una serie tv all’insegna del mistero psicologico e della suspense. Silvia interpreterà la giovane Leila, una ragazza che ha vissuto un anno particolarmente difficile dopo aver affrontato la morte della madre.

La psicologa ripercorre la tragedia che l’ha segnata profondamente e che l’ha portata ad avere un significativo cambiamento in vista del suo futuro. Qualcosa, però, sta per cambiare la sua routine quotidiana mettendo a rischio la sua vita.

Silvia Pacente

Ci troviamo di fronte a una giovane attrice di cui non sappiamo nulla. Infatti, la maggior parte degli spettatori ignora completamente chi sia e quali film abbia interpretato in passato. Un futuro luminoso, ricco di grandi successi che potrebbero segnare la sua vita anche in vista della nuova serie televisiva a cui sta prendendo parte.

Silcia Pacente è un’attrice straordinaria che ha debuttato nella fiction “Storia di una famiglia perbene”. Siamo riusciti a trovare il suo profilo Instagram che ci ha mostrato la sua dolcezza e il suo carattere.

Non vediamo l’ora di conoscere meglio questa ragazza talentuosa e ambiziosa! È una cantante che ha recentemente pubblicato la sua canzone “Don’t go” in collaborazione con Rp19. È chiaramente piena di passione e non vediamo l’ora di vedere cosa farà in futuro!