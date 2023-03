Chi è Liliana Petralia moglie di Don Backy? Età, lavoro e figli

Don Backy (nato Aldo Caponi) è sposato con Liliana Petralia dal 1968 e ha un figlio, Emiliano.

L’artista sarà ospite della trasmissione di Raiuno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone, per parlare della sua vita professionale e personale. È conosciuto soprattutto per successi come Canzone e L’Immensità, pubblicati da Clan Celentano, l’etichetta di Adriano Celentano. Ha anche scritto il testo della canzone Pregherò, adattamento italiano di Stand By Me di Ben E King. In questo periodo inizia a lavorare nel cinema e proprio sul set di Super Rapina A Milano, nel 1964, conosce l’attrice Liliana Petralia. Nasce così una relazione duratura che viene rappresentata sul grande schermo nel film “L’Immensità (The Paip’s Girl)” del 1967. La coppia si sposò nel 1968.

Il primo incontro di Don Backy con la moglie.

Durante un’intervista a Condivisione Democratica, l’artista toscano ha rivelato di aver scritto la canzone “L’Amore” per la moglie durante le riprese di “Super rapina a Milano” a Palestrina. Ha spiegato che, sebbene il testo fosse in qualche modo prevedibile, l’originalità derivava dal fatto che non era chiaro se si riferisse alla moglie o a una divinità.

Dopo i fiori d’arancio, Petralia ha cessato le sue attività per concentrarsi esclusivamente sulla famiglia: un anno dopo il matrimonio è nato il suo unico figlio Emiliano. Apparentemente lontana dai social media e dalla sua vita sociale, la moglie di Don Backy sembra essere una persona molto riservata. In una precedente apparizione a “Oggi è un altro giorno”, l’artista toscano ha commentato la sua relazione con Liliana.

È una persona eccezionale e il legame che condividiamo è inestimabile. È essenziale lottare per ciò in cui si crede.