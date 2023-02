Chi è Mara Sattei? Età, fidanzato, Canzone ”La dolce vita” Sanremo 2023

Alla scoperta di Mara Sattei: abbiamo scavato a fondo per scoprire tutti i dettagli su questa incredibile cantante e musicista romana, che salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023! Diamo un’occhiata a ciò che abbiamo scoperto.

Mara Sattei è un’appassionata artista romana, immersa nella musica fin da bambina. Suo fratello, Tha Supreme, è un rinomato rapper e produttore discografico del settore, quindi non sorprende che l’arte sia di famiglia! Approfondiamo la sua vita: chi è Mara Sattei, dove vive, cosa fa nel tempo libero e dove l’abbiamo vista?

Mara Sattei, biografia e carriera

Nata Sara Mattei il 28 aprile 1995 a Fiumicino, l’appassionata del Toro canta e suona il pianoforte fin da piccola. La madre, cantante gospel professionista, l’ha sostenuta nella sua attività musicale. Suo fratello minore, Davide Mattei, è meglio conosciuto come Tha Supreme. Il suo nome d’arte è un’inversione delle prime lettere del suo nome e cognome, a testimonianza del suo spirito creativo.

Artisticamente, Mara Sattei ha fatto il suo ingresso sulla scena nel 2008 con il lancio del suo canale Youtube, dove ha messo in mostra il suo talento musicale con cover di canzoni popolari. La notorietà è arrivata nel 2014, quando ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, edizione numero 13. Presentatasi con il suo vero nome, Mara ha brillato al serale con la squadra di Miguel Bosé, anche se purtroppo è stata eliminata alla seconda puntata.

Lungi dal frenarla, ha usato questo fatto come punto di partenza per le sue collaborazioni, da “Swings” con Coez a “Edges” con Carl Brave e Tha Supreme. Era determinata e appassionata nella ricerca del successo.

Prima di ciò, si è avventurata a Londra. Ha raccontato questo periodo a Rolling Stones: “Sono rimasta lì per un anno intero quando avevo 20 anni, avevo bisogno di cambiare aria. Ho trovato lavoro come ragazza alla pari, occupandomi di una bambina di sette anni e introducendola a un mondo di nuova musica. Ho conosciuto tanti artisti e nel tempo libero ho frequentato accademie e studi di registrazione, assorbendo con entusiasmo nuove influenze. Ho persino cantato nel Canto di Natale della Wembley Arena, dopo aver superato l’audizione per entrare nel coro. È stata un’esperienza incredibilmente emozionante. Mi ha lasciato la voglia di imparare da tutto e da tutti”.

Nel 2021, il suo amato fratello le ha dato l’incredibile opportunità di pubblicare il suo singolo di debutto, “Sorry”. L’anno successivo, è stata selezionata dal famoso duo Fedez e Tananai per partecipare alla loro hit estiva “La dolce vita”.

È stata onorata di essere selezionata come uno dei Big del rinomato Festival di Sanremo nel 2023, ed è entusiasta di essere in gara con la sua canzone Duemilaminuti!

Mara Sattei, vita privata

Mara Sattei ha una relazione sentimentale con qualcuno? Purtroppo non abbiamo informazioni sulle sue relazioni passate o presenti. Sappiamo però che il suo profilo Instagram è pieno di scatti e momenti incredibili della sua carriera di cantante. Nonostante le voci su di lei e Marracash, nulla è stato confermato. Possiamo solo sperare che un giorno la verità venga svelata!

Non si sa assolutamente nulla dei suoi guadagni né della città in cui vive, anche se si ipotizza che sia Roma!

Mara Sattei, 5 curiosità.

Non tollero assolutamente le persone che non mi prestano attenzione quando parlo! Si è dichiarata un’ardente combinazione di alti passionali e bassi tranquilli.

È un’appassionata di moda e ha sempre sognato di intraprendere una carriera in questo campo.

In occasione dell’uscita de La dolce vita, la Sattei è stata felice di essere nuovamente ospite di Amici. Al Corriere della Sera ha espresso la sua gioia nel ritrovare Maria De Filippi dopo tanto tempo: “L’esperienza di essere di nuovo in quei luoghi mi ha riempito di emozioni. Rivedere Maria e consegnarle il mio disco è stato particolarmente speciale: all’epoca ero una ragazza di 18 anni e sono certa che avrà notato quanto sono cambiata da allora”.

Ero entusiasta di collaborare con Giorgia – la sua musica ha fatto parte della mia infanzia! Ho detto a Rolling Stone: “Sono una sua fan da quando ero piccola, grazie all’entusiasmo di mia madre per la sua musica. Ero così entusiasta di contattarla!”.