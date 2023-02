Chi è Marina Occhiena? Età, carriera, marito, figli, vita privata, Ricchie Poveri, Franco Califano

Marina Occhiena è una cantante e attrice italiana rinomata per la sua carriera con i Ricchi e Poveri. Nata a Genova il 19 marzo 1950, è del segno zodiacale dei Pesci ed ha attualmente 72 anni.

La vita privata di Marina Occhiena, incluso il marito e i figli, è stata esaminata accuratamente.

Marina Occhiena ha avuto una relazione romantica con Franco Califano all’inizio della carriera di Ricchi e Poveri. Successivamente, ha avuto altre storie d’amore, una delle quali è stata con il cantautore Cristiano Minellono. Ha poi sposato il ginecologo Giuseppe Giordano e nel 1997 ha avuto un figlio, Gionata.

Dopo aver desiderato per anni un figlio, a 41 anni ha trovato la persona giusta. In quell’età, avere un figlio è più complicato, ma fortunatamente suo marito era un ginecologo e ha intrapreso il percorso dell’inseminazione assistita, permettendole di realizzare il suo sogno di diventare madre.

L’evoluzione della carriera di Marina Occhiena: le sue origini nei Ricchi e Poveri

L’esordio di Marina nel mondo della musica avvenne a quindici anni; ha registrato la sua prima canzone (usando solo il suo nome di battesimo) dal titolo A poco a poco per Dischi Ricordi. Pochi mesi dopo, la Ricordi pubblica il suo primo 45 giri contenente i brani Insegnami ad amare e Bastian contrario.

Nel 1967 Occhiena entra a far parte del gruppo Ricchi e Poveri, quartetto composto da Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati, con il quale ottiene il riconoscimento del grande pubblico. Insieme, hanno eseguito diversi brani di successo, in particolare all’inizio della loro carriera, apparendo più volte sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo.

Il debutto del gruppo fu proprio al Cantagiro 1968, con “L’ultimo amore”, cover di “Everlasting Love” del gruppo inglese Love Affair. Due anni dopo i quattro sono per la prima volta al Festival di Sanremo, dove si piazzano secondi per due anni consecutivi rispettivamente nel 1970 e nel 1971 con i brani “La prima cosa bella” e “Che sarà” (quest’ultimo è il il più grande successo del gruppo come quartetto).

Con l’imminente esibizione del gruppo a Sanremo, dove avrebbero dovuto presentare insieme, come quartetto, il brano Sarà perché ti amo (poi diventato famoso nel mondo, nell’interpretazione del gruppo in qualità di trio), dopo 15 anni, Angelo Sotgiu ha deciso di abbandonare la formazione dei Ricchi e Poveri. Tuttavia, è rientrato nella formazione nel 2020, in occasione del 70º Festival di Sanremo.

La carriera da solista

Dopo la sua uscita dal gruppo, Marina pubblicò alcuni singoli, ma non ottenne il successo sperato. Degna di nota è la sua partecipazione al Festivalbar del 1985 con il brano Videosogni. Altri brani che ebbero un discreto successo nei primi anni Ottanta furono Serenata (con cui partecipò al Festivalbar del 1982) e Talismano (scritto per lei da Cristiano Malgioglio nel 1981).

Cinema e teatro

Marina ha partecipato a diversi progetti cinematografici e teatrali. Nel 1984, ha recitato nella pellicola Chewingum diretta da Biagio Proietti, e nel 1993 ha partecipato a Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, diretto da Bruno Gaburro. Nel 2015, è stata parte del film Camminando nel cielo di Angelo Antonucci, un evento speciale al Giffoni Film Festival. Dal 1987, ha scritto vari soggetti per cinema, teatro e televisione. In teatro, ha interpretato ruoli di co-protagonista nella commedia musicale Gianburrasca, Lisistrata e Baciami, stupido.

Nel 2004 ha interpretato il ruolo principale in Salomè di Gianni De Feo, mentre nel 2005 è stato protagonista in Se stasera sono qui di Lino Procacci. Ha anche ricoperto il ruolo di protagonista e autrice di Le mele marce di Pasquale Festa Campanile, conducendo Girocantando su Odeon TV e partecipando alla serie Incantesimo 7 in onda su Rai 2.

Nell’autunno del 2006 Marina partecipa al reality L’isola dei famosi, arrivando in finale e piazzandosi terza. Nel 2008 il cantante intraprende un tour di concerti nelle maggiori piazze italiane accompagnato dalla Grande Orchestra Spettacolo “Le Canzonissime”. Successivamente Marina ha collaborato con la band Parafunky, con la quale ha intrapreso un tour estivo nel 2009. Nel 2014 ha inciso il brano Hai parlato a Lui di me, cantato in duetto con Fra Marco Palmerani, dedicato a Giovanni Paolo II.

La relazione con Franco Califano

Marina Occhiena ha avuto una relazione con Franco Califano per diversi anni. Ha descritto Franco come un giovane introverso, che si toccava la basetta sinistra con la mano destra quando si sentiva a disagio. Dopo la morte del cantante romano, Occhiena ha rivelato ulteriori dettagli sulla loro relazione, compreso il fatto di aver fatto l’amore per la prima volta con lui.

Franco Califano fu il primo produttore dei Ricchi e Poveri. Secondo la Occhiena, lei e gli altri membri del gruppo musicale erano quattro ragazzi di Genova che non avevano nulla, neanche un nome. La gente diceva che erano abili. Grazie al fratello di un amico, riuscirono ad ottenere un appuntamento presso la casa discografica Carosello, diretta artisticamente da Franco. Lo incontrarono in quella occasione. Aveva 29 anni e si trovava nel suo periodo di massima bellezza.

Ci siamo presentati nel suo ufficio all’ora di pranzo e ci ha dato appuntamento per il primo pomeriggio. Abbiamo deciso di fare un giro in Piazza del Duomo, dove abbiamo consumato un pasto che avevamo preparato da casa perché eravamo a corto di fondi. Dopo essere tornati da lui, abbiamo eseguito il nostro repertorio. A un certo punto ha alzato le mani sopra la testa ed è uscito dalla stanza. Pensavo che non fosse soddisfatto, ma è tornato con il direttore delle vendite e il direttore generale, chiedendoci di cantare anche per loro. Quello stesso giorno è diventato il nostro produttore.

L’origine del nome Ricchi e Poveri

Califano ha contribuito a definire il nostro stile e ha scelto per noi questo nome, sostenendo che eravamo ricchi di spirito e poveri di risorse. Era dotato di grande sensibilità e amava i giovani e tutto ciò che stava per sbocciare. Ho imparato molto da lui.

Come è nata la relazione

La relazione tra Califano e la Occhieni è stata inizialmente instaurata grazie alla corte che Califano ha fatto alla Occhieni. Le visite di Franco a Genova per vedere la Occhieni erano sorvegliate dalla madre della Occhieni dal balcone di casa. Franco ha riscosso l’approvazione della madre portandole dei fiori e vestendosi sempre in modo elegante. L’accettazione della corte da parte del padre della Occhieni ha portato alla consegna della Occhieni a Franco. Il padre le ha detto: “Vuoi fare la cantante? È questa la vita che hai scelto di fare? Allora va bene anche per me”.

La loro relazione ha raggiunto un punto di non ritorno: “Le nostre vite hanno preso strade separate in modo naturale, senza che fossero prese decisioni drastiche: io ero sempre in tour con la band e lui era impegnato in mille attività. Non ci siamo più visti”.