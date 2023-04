Chi è Milena Miconi marito Mauro Graiani: età, lavoro carriera, film, matrimonio, figlie

Mauro Graiani: lo sceneggiatore e regista italiano

Mauro Graiani è un nome noto nel mondo dello spettacolo italiano. Con oltre 21 anni di relazione con la sua amata moglie Milena Miconi, questo regista e sceneggiatore sta attualmente partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip.

La carriera di Mauro Graiani

Diplomato in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, Graiani ha lasciato il suo segno nella televisione italiana come autore di molteplici episodi della famosa fiction Rai “Don Matteo”. Oltre a ciò, ha anche creato il soggetto per la serie “Gente di mare” e “Ho sposato uno sbirro”, tra le tante altre.

Il nome di Graiani è stato associato anche alla pubblicità, al cinema (come in “Poli Opposti”, “Mio Papà” e “Tutta un’altra vita”), e alla fondazione della 9MQ, un’azienda che raggruppa scrittori per progetti destinati alla televisione, al cinema e al teatro.

La vita privata di Mauro Graiani

La vita privata di Mauro Graiani è sempre stata molto riservata e lontana dalla ribalta, ma è strettamente legata alla sua attuale moglie, la showgirl Milena Miconi. Dopo 18 anni di convivenza, i due si sono sposati alle Terme di Caracalla con una festa nella Villa di Vejo. Dalla loro unione sono nate due figlie, Sofia e Agnese.

In sintesi, Mauro Graiani è un uomo talentuoso che ha lasciato un segno duraturo nel mondo dello spettacolo italiano. Con una carriera di successo e una vita privata felice con la sua amata moglie, non c’è dubbio che questo regista e sceneggiatore sia una figura importante nella cultura italiana.