Chi è Simone Fratini fidanzato di Barbara De Rossi? Età, lavoro e figli

Infatti, Fratini, 50 anni, è un imprenditore fondatore e socio di “Capelli for you”, un’azienda che si occupa di prodotti per capelli e in particolare per il rinfoltimento. Ha ideato il metodo “La quinta dimensione”, che promette di curare la calvizie. In azienda, è soprannominato “l’uomo dei capelli”. L’incontro tra Barbara e Simone avvenne nel 2015 presso la sua azienda. Fratini ha raccontato a Verissimo che fu colpito dalla “testa” di Barbara. Con i suoi lunghi e liscissimi capelli biondi, De Rossi sembra essere la donna ideale per lui. Simone ha iniziato a scriverle subito, passando ore al telefono e poi organizzando un incontro. Durante il loro tête-à-tête, Simone l’ha baciata in un ristorante, davanti a tutti. Hanno iniziato a convivere dopo due mesi.

A Verissimo, Barbara De Rossi ha parlato della sua relazione con Simone Fratini, definendolo un uomo “solido e sensibile”. Ha aggiunto che Simone ha una “parte femminile molto sviluppata” e lo descrive come una “persona eccezionale”. L’attrice ammette che se non fosse stato per lui, forse non si sarebbe più innamorata. Alla domanda sul matrimonio, De Rossi non ha negato l’ipotesi. Ha anche raccontato come Simone sia entrato nella sua vita quando era molto delusa dalle sue precedenti relazioni e abbia “rimesso a posto tutto”.

Simone Fratini, il fidanzato di Barbara De Rossi, è descritto come una “persona presente e capace”. Barbara De Rossi, conosciuta per il suo ruolo nella miniserie La piovra, ha avuto una vita sentimentale movimentata. Dopo un matrimonio e un divorzio nel 1990 e una relazione con Branko Tesanovic, padre di sua figlia Martina, dal 2015 è legata a Simone Fratini, un ex modello e imprenditore fiorentino più giovane di lei di 11 anni. L’attrice, quasi 61 anni, ha una carriera di successi sia nel cinema che in TV, ma ora si dedica soprattutto al teatro. Simone Fratini è noto anche nel mondo dello spettacolo, in quanto si occupa di immagine e capelli. I due si sono conosciuti in questo ambito e appaiono spesso insieme sul profilo Instagram dell’attrice.