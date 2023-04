Chi era Antongiulio Olivieri l’imprenditore italiano morto dopo un volo dal settimo piano

È stata aperta un’indagine sulla causa della morte di un individuo di 37 anni a Deva. I dettagli del caso restano al momento sconosciuti.

Tragicamente, l’imprenditore barese Antongiulio Olivieri, di 37 anni, è stato trovato deceduto in Romania. La caduta dal settimo piano di un appartamento a Deva, capoluogo del distretto di Hunedoara in Transilvania, gli è stata fatale sabato mattina.

È stata aperta un’indagine per omicidio colposo. I dettagli del caso rimangono poco chiari. Olivieri era una figura molto conosciuta in città. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. È possibile che la caduta di Olivieri sia stata causata da un malore o dal cedimento della ringhiera. Al momento dell’incidente, l’uomo era solo; la sua fidanzata era in un’altra stanza. Un funzionario di polizia ha informato la stampa locale che non ci sono indicazioni sul coinvolgimento di altre persone. La salma di Olivieri è stata riportata in Italia e i funerali si sono svolti ieri a Toritto, paese di origine della famiglia.

Antongiulio Olivieri era un rinomato specialista dei mercati finanziari, avendo lavorato come trader a Milano e in Svizzera, oltre ad apparire regolarmente nei programmi televisivi di Class Cnbc. Si era trasferito in Romania per collaborare con lo zio in un’impresa commerciale. Il Corriere del Mezzogiorno ha riferito che un suo amico ha postato un sentito omaggio sui social media, dicendo: “Hai cercato di dimostrare al mondo e a te stesso di aver raggiunto il successo, sacrificandoti e vivendo lontano da casa per lavorare. Il vuoto che lasci è immenso, perché il tuo entusiasmo era alla base della nostra amicizia”.