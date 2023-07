“Collo spezzato all’impatto”: Shiok per l’assurdo ‘gioco’ che sta spopolando tra i giovani. L’appello disperato

Una sfida che si trasforma in tragedia. Una situazione che sta rapidamente sfuggendo di mano, tanto da spingere le autorità a lanciare un appello disperato. Mentre i social network possono avvicinare le persone in tutto il mondo, possono anche esporre un aspetto preoccupante, specialmente quando il rischio prevalente diventa l’emulazione. Questo è il contesto che circonda la drammatica vicenda, la quarta di una serie di episodi che si sono verificati di recente.

L’episodio più recente riguarda la sfida del “boat jumping challenge”, che prevede il lancio da un motoscafo in movimento. I partecipanti pubblicano i loro video su TikTok, cercando di ottenere visualizzazioni e commenti. Tuttavia, questo tipo di sfida può comportare gravi rischi per la vita e la sicurezza delle persone coinvolte.

Il lancio dal motoscafo può portare a conseguenze tragiche. I partecipanti rischiano di rimanere intrappolati nelle eliche del motore o di subire un impatto violento con l’acqua, causando una rottura immediata dell’osso del collo e l’annegamento. Purtroppo, quattro morti sono state registrate a causa di questa sfida, l’ultima delle quali è avvenuta in Alabama lo scorso maggio.

Di fronte a questi rischi mortali, le autorità hanno lanciato un appello urgente affinché le persone evitino di imitare tali gesti pericolosi. Il capitano Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad ha dichiarato: “Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti facilmente evitabili. I partecipanti si sono letteralmente rotti il collo nel momento in cui sono saltati dalla barca, morendo all’istante”.

L’appello è quello di evitare di emulare tali sfide pericolose al fine di prevenire una morte certa. Il fenomeno delle sfide social rappresenta un aspetto negativo dell’uso dei social media che deve essere affrontato e regolamentato. La sicurezza delle persone deve sempre essere la priorità assoluta, e tutti devono essere consapevoli dei rischi implicati nelle imitazioni irresponsabili.

TikTok boat jumping challenge that sees people leap off vessels moving at high speed is blamed for FOUR deaths in Alabama – as cop says victims broke their necks instantly. pic.twitter.com/2aCxvJZsRy

