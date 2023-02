Diletta Leotta si è presentata in modo irriconoscibile, salutando i suoi capelli lunghi e biondi? Ha osato molto stavolta?

Diletta Leotta è stata a lungo l’aspirazione di molti appassionati di calcio, eppure non è mai stata vista così. Il suo fisico e i suoi capelli biondi, che la rendono irresistibile, ci hanno sempre conquistato. Oggi, però, Diletta Leotta appare come non l’abbiamo mai vista prima, irriconoscibile ma sempre affascinante!

Diletta Leotta ha iniziato la sua carriera nei media a Mediaset, prima di passare a Sky per specializzarsi in trasmissioni sportive. Nell’ottobre 2018 è stato annunciato il suo passaggio alla piattaforma DAZN, dove da allora conduce il programma “Diletta gol”. Inoltre, dal 2019 conduce i programmi spin-off “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta” sulla stessa piattaforma.

Il 17 settembre 2018 ha co-condotto la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7 insieme a Francesco Facchinetti. Successivamente, ha condotto i Gazzetta Sports Awards il 5 dicembre dello stesso anno sulla stessa rete. Inoltre, ha collaborato con Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo il 4 e l’8 febbraio 2020 (prima e quinta serata finale).

Diletta Leotta ha una grande passione per la radio. Nel 2014 è stata la conduttrice di RDS Academy, il primo talent show in assoluto dedicato alla radio, andato in onda su Sky Uno. Inoltre, dal 2017, è la conduttrice del programma “105 Take Away” su Radio 105.

Diletta Leotta irriconoscibile

È risaputo che da qualche settimana è ripreso il campionato di calcio italiano, affiancato dalla programmazione di DAZN. Di conseguenza, la nostra Diletta si è data da fare per intrattenere i tanti appassionati di calcio durante i fine settimana.

A 31 anni, questa catanese è diventata una figura popolare tra i maschi italiani grazie ai suoi capelli biondi, al fisico voluttuoso e all’abbigliamento elegante. È stata oggetto di molte conversazioni, soprattutto in riferimento alla sua relazione con l’attraente Can Yaman. Tuttavia, sono circolate molte voci infondate sui suoi presunti flirt.

Si è discusso molto sull’aspetto fisico di Diletta e si è ipotizzato che possa aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Tuttavia, in questa foto è evidente che il suo aspetto è molto diverso da quello che abbiamo visto in precedenza e siamo certi che la chirurgia estetica non è stata un fattore di trasformazione. Siamo anche certi che continuerà ad affascinare la mente di molti giovani uomini. Diletta ha rivelato il suo nuovo bob color castagna sul suo seguitissimo profilo Instagram: qual è la vostra opinione? La preferite bionda o con il suo nuovo look?