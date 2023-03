“È arrivata!” La celebre attrice diventa madre a 68 anni, suscita scalpore. Due anni or sono, la scomparsa del figlio

L’attrice e conduttrice televisiva spagnola Ana Obregón ha recentemente dato alla luce una figlia all’età di 68 anni. Conosciuta in Italia per la sua carriera televisiva, Ana è stata oggetto di molte discussioni per i suoi numerosi amori e la relazione che ebbe con Alessandro Lecquio, da cui ebbe un figlio nel 1992.

Nel 2020, il figlio di Ana Obregón è purtroppo scomparso a causa di un tumore. Nonostante questo tragico evento, Ana ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita diventando mamma attraverso la maternità surrogata. Per questo, si è recata negli Stati Uniti, dove la legislazione sulla surrogazione è più solida rispetto alla Spagna.

Ana Obregón diventa mamma a 68 anni e questo ha scatenato forti polemiche in Spagna, dove il governo è sempre stato contrario alla pratica della maternità surrogata, considerandola una forma di violenza contro le donne. La nascita della figlia di Ana è stata riportata dalla rivista spagnola ¡Hola! e la neo mamma ha scelto una clinica privata a Miami per far nascere sua figlia.

La notizia ha riacceso il dibattito sul tema della maternità surrogata in Spagna e ha sollevato molte questioni sulla tematica.