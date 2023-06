"È finita" - Sottomarino Titan, le speranze ormai svanite. Cosa accade in profondità? - Controcopertina

Il sottomarino Titan, disperso mentre cercava il relitto del Titanic, ha perso ogni contatto e le speranze di sopravvivenza si affievoliscono. Scopri le ultime notizie e le sfide che affrontano i passeggeri intrappolati nelle profondità oceaniche.

La Drammatica Scomparsa del Sottomarino Titan

La tragica notizia giunge con forza: il sottomarino Titan, che si era immerso per raggiungere il relitto del Titanic, è disperso. Le speranze di sopravvivenza per i cinque passeggeri si sono ridotte al lumicino, se non del tutto svanite. Solo un’ora e 45 minuti dopo l’immersione, le comunicazioni si sono interrotte, gettando un’ombra sinistra su questa lugubre storia. Le ricerche sono in corso in un’ampia area, grande come la Sicilia, situata a 600 chilometri al largo dell’isola canadese di Terranova.

L’Odissea delle Ricerche e le Sfide Affrontate

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ma, purtroppo, le notizie che emergono sono unidirezionali. Oltre alla questione dell’ossigeno, si affronta anche la sfida del cibo. Il viaggio era previsto per 10 ore, ma dall’18 giugno scorso non si hanno più notizie del sottomarino. Se il Titan si trovasse vicino al relitto del Titanic, in prossimità del fondo oceanico, le temperature dell’acqua si aggirerebbero intorno allo zero, con conseguenze inevitabili per l’equipaggio intrappolato.

La Tragica Notizia dell’Ossigeno Esaurito

Come riportato anche da Repubblica alle 13:18 di oggi, giovedì 22 giugno, si è esaurita l’ossigeno all’interno del sottomarino Titan. La Guardia Costiera americana ha confermato che le riserve di 96 ore sono ormai esaurite, lasciando poche speranze per i cinque membri dell’equipaggio. Le operazioni di ricerca continuano con un gran numero di navi e robot, guidati dal rimorchiatore Prince. Tuttavia, le possibilità di trovare qualcuno vivo sono pressoché nulle.

I Membri dell’Equipaggio e Altri Dettagli

Tra gli occupanti del sottomarino Titan ci sono personalità ben note. Hamish Harding, 58enne miliardario ed esploratore britannico, Shahzada Dawood, uomo d’affari anglo-pakistano di 48 anni, e suo figlio Suleman Dawood, 19 anni. Gli altri passeggeri includono Paul-Henri Nargeolet, 77enne esploratore soprannominato “Mister Titanic” per le numerose immersioni al relitto del transatlantico, e infine Stockton Rush, 61enne amministratore delegato della OceanGate Expeditions, l’azienda organizzatrice del viaggio.

Questi uomini coraggiosi e audaci ora affrontano una sfida senza precedenti nelle profondità oceaniche, mentre il mondo attende ansiosamente notizie e si unisce in preghiera per un lieto fine.