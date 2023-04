“È l’ultimo finalista”: sorpresa al GF Vip 7, chi raggiunge Oriana, Micol, Giaele e Nikita?

GF Vip 7, il sondaggio. Lo spettacolo di Alfonso Signorini sta per giungere alla fine, e per i partecipanti inizia il conto alla rovescia verso la serata finale, durante la quale verrà proclamato il vincitore. Prima di ciò, esaminiamo le previsioni sull’ultimo concorrente che raggiungerà la finale.

Chi sarà l’ultimo finalista di GF Vip 7? Un appuntamento imperdibile con il sondaggio per gli appassionati dello show di Alfonso Signorini. Questa settimana il televoto è tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Il concorrente che passerà il turno sarà automaticamente proclamato l’ultimo finalista.

Chi sarà l’ultimo finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi? Il sondaggio

Le emozioni sono alte, e i voti determineranno il preferito tra Milena e Alberto. Sulla pagina ufficiale del programma, gli spettatori sono stati invitati a votare. Finora, sembra che le possibilità di Alberto De Pisis di raggiungere la finale si stiano riducendo.

Infatti, il pubblico ha scelto di salvare Milena Miconi, che ottiene quasi il 70% (1152 voti), contro Alberto De Pisis che ottiene il 31% (523 voti). Una differenza significativa, anche se il programma ci insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Riguardo alla concorrente preferita dal pubblico al momento, ovvero Milena Miconi, abbiamo assistito a una rivelazione recente.

Pochi giorni prima della serata finale, Nikita Pelizon, durante una conversazione con Milena Miconi, ha suggerito di donare qualcosa in beneficenza a un’associazione e offerto di donare il suo peluche per far felice un bambino. Milena Miconi si è complimentata con la concorrente per il nobile pensiero.