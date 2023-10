Elodie rompe il silenzio sulla fragilità maschile: ‘Ne ho pieni i cog****i’

Red Light: Un Album di Rivendicazione

Con il suo nuovo album _Red Light_, Elodie non solo sfida le convenzioni, ma si pone anche al centro del dibattito sulla fragilità degli uomini e sulla libertà di espressione femminile. La cantante romana ha attirato l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per la copertina audace e artistica dell’album, opera del noto artista Milo Manara.

Una Voce Intransigente

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elodie non ha esitato a esprimere la sua frustrazione riguardo ai continui discorsi sulla “fragilità degli uomini”. Questa dichiarazione audace arriva in un momento in cui donne come Elodie stanno prendendo posizione, rivendicando il diritto di esprimersi liberamente, senza timore di ripercussioni o critiche.

Elodie si Sfoga

La copertina dell’album, che ritrae la cantante in una posa artistica nuda, è diventata un simbolo di forza e proprietà del proprio corpo. Manara ha trasformato la mano che copriva pudicamente il corpo di Elodie in un pugno, un gesto che simboleggia forza e possesso del proprio corpo. In un’epoca caratterizzata da rigidezze e restrizioni, Elodie si afferma come una donna libera, capace di usare la sua voce e il suo corpo come mezzi di espressione potenti.

La Risposta di Elodie

Quando un giornalista ha citato un commento della premier Giorgia Meloni riguardo ai recenti episodi di violenza sessuale su delle ragazze, Elodie ha risposto: “Ho già detto altre volte cosa penso di lei e non ci torno oggi… La testa sulle spalle bisogna averla tutti i giorni… Bisogna essere lucide, ma non è giusto avere paura. E ne ho pieni i cog****i dei discorsi sulla fragilità degli uomini che si sentono minacciati. L’uomo ha paura della donna perché la donna crea, perché vede in noi qualcosa di meglio”.

Un Icona di Forza

Elodie non è solo una cantante talentuosa, ma rappresenta anche un’icona di forza, una donna che non ha paura di sfidare le convenzioni e di parlare apertamente delle sue frustrazioni. La sua audacia e sincerità sono non solo rinfrescanti, ma necessarie. In un mondo in cui la fragilità degli uomini è spesso posta al centro del dibattito, la voce dell’ex talento di Amici risuona potente, un promemoria che le donne non solo hanno voce, ma hanno anche il diritto di usarla, forte e chiara.