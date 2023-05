Finale Eurovision Song Contest 2023, a che ora canta Marco Mengoni stasera sabato 13 maggio 2023? - Controcopertina

Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest 2023: L’Italia in trepidante attesa

L’emozione è palpabile in Italia mentre tutti aspettano con ansia l’esibizione di Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023, all’Eurovision Song Contest. Questo atteso momento sta per arrivare, poiché l’artista italiano si esibirà stasera sul prestigioso palco dell’Arena di Liverpool, durante la serata finale di questa entusiasmante competizione musicale. Nonostante Marco Mengoni non abbia ancora calcato il palco dell’Eurovision, ha già conquistato il pubblico con una straordinaria performance all’Eurovision Village. Ma gli italiani sono in sospeso, in attesa di quella magica esibizione di “Due Vite”.

Quando inizia l’Eurovision: Tutto ciò che devi sapere

L’Eurovision Contest avrà inizio alle 21:00, momento in cui le 26 canzoni in gara si esibiranno sul palco. Solo al termine di queste esibizioni sarà possibile votare per decretare il vincitore di questo spettacolo senza precedenti. Gabriele Corsi, in diretta su Radio Deejay, ha fornito alcune informazioni dettagliate sulla scaletta delle esibizioni, svelando che Marco Mengoni canterà come undicesimo. Un numero che porta fortuna, come si dice. Sai chi non ha mai vinto l’Eurovision? Chi canta come secondo. Quest’anno tocca al Portogallo, che presenterà una canzone molto bella ma forse non completamente adatta al contest. Al contrario, la Gran Bretagna sarà l’ultima ad esibirsi.

A che ora è prevista l’esibizione di Marco Mengoni

Considerando la sequenza delle esibizioni e la durata media di tre minuti per ogni performance, è ragionevole supporre che Marco Mengoni salirà sul palco di Liverpool intorno alle 20:30, ma sicuramente non prima. È probabile che ascolteremo la sua interpretazione di “Due Vite” tra le 21:45 e le 22:30. Tuttavia, si tratta di un calcolo approssimativo e potrebbero esserci delle variazioni. Successivamente, durante la fase di votazione, gli italiani continueranno a sostenere Marco Mengoni nella speranza che possa ottenere un altro straordinario successo. Questa sfida prenderà vita stasera alle 21:00 e si protrarrà per oltre quattro ore, fino a quando finalmente scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria dell’Eurovision 2023.

Conclusioni: Un momento indimenticabile per Marco Mengoni e per l’Italia

L’Italia è in trepidante attesa per l’esibizione di Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest 2023. Con il suo talento e la sua straordinaria voce, è pronto a conquistare il cuore del pubblico internazionale. Tutti gli sguardi sono puntati su di lui, mentre si prepara ad esibirsi con “Due Vite” sul palco di Liverpool. L’attesa è quasi finita e il paese è unito nel sostenere il suo rappresentante.