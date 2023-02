GF Vip 7, Attilio Romita choc su Oriana: il pubblico “Espulso all’istante”

Il GF Vip, Attilio Romita e il suo famigerato commento su Oriana Marzoli hanno fatto scalpore! Non è la prima volta che finisce nel mirino dei telespettatori del reality, ma questa volta potrebbero esserci serie conseguenze all’orizzonte. Dopo la scandalosa relazione con Sarah Altobello, che ha messo fine al rapporto con la sua compagna, il noto giornalista dei telegiornali Rai ha dovuto subire molte critiche per la sua dichiarazione shock a Daniele Dal Moro su Oriana.

“Che ragazza straordinariamente bella! Mi piacerebbe fare una bella passeggiata con lei! Ma naturalmente questo ha scatenato un grande dibattito. Qualche giorno dopo, Attilio Romita ha riacceso la discussione collegandosi a Nikita Pelizon. Non riesco nemmeno a concepire l’idea di essere in intimità con lei, non mi fa battere il cuore. Non mi verrebbe nemmeno in mente di toglierle il perizoma”, ha detto, lasciando di stucco anche Luca Onestini, che era già stato in intimità con l’influencer. Ma sembra che Attilio non voglia ascoltare e si sia messo ancora una volta in una posizione scomoda con le sue parole”.

La ricaduta di Attilio Romita ha scatenato una raffica di conversazioni su Oriana!

I vipponi Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli e Attilio Romita sono riuniti nella camera da letto degli uomini e discutono appassionatamente su come far comunicare Daniele e Oriana. Entrambi provano un forte sentimento l’uno per l’altra, ma il gieffino esita a spingersi oltre. Gli altri sono convinti che la coppia debba chiarirsi dopo gli eventi delle ultime settimane. A un certo punto, Attilio Romita propone con passione ad Antonino Spinalbese una “strategia non convenzionale”.

Attilio Romita dichiara appassionatamente: “Siamo qui in corridoio e voglio parlarti senza telecamera! Quando sarà buio e Oriana entrerà, la prenderemo di mira!”. Le sue parole, dette con intento umoristico, non sono state accolte bene dal pubblico. Molti si sono indignati, sostenendo che la sua dichiarazione su Oriana fosse inaccettabile e incoraggiasse la violenza.

Le parole di Attilio Romita, condivise da Daniele e Antonino, non sono state prese alla leggera dal pubblico. Nonostante fossero intese come uno scherzo, le implicazioni di questo commento non possono essere trascurate e molti stanno ora chiamando il giornalista per i suoi frequenti passi falsi. Cosa ne pensate di questa situazione?