Gianni Morandi sorprende i fan: l’importante avviso contro le truffe online

Una nuova forma di truffa sta colpendo il panorama celebrità italiano. Dopo l’episodio che ha coinvolto la conduttrice Mara Venier, anche Gianni Morandi è finito nel mirino dei truffatori. Proprio come accaduto alla popolare conduttrice di Domenica In, l’artista ha sentito la necessità di mettere in guardia i suoi fan rispetto a quello che sta accadendo online, dove il suo nome è sfruttato per scopi illeciti.

Il finto profilo di Gianni Morandi: l’allarme del cantante

Nonostante sia attualmente impegnato in tour per l’Italia, l’eterno ragazzo di “Fatti mandare dalla mamma” ha sentito la necessità di chiarire la situazione. Il modo scelto è stato un video, condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, dove l’artista racconta cosa sta succedendo e lancia un importante monito.

“Diffidate dai fake”: l’avviso di Gianni Morandi ai fan

Nel video, Morandi mette in guardia i fan sulla truffa che sta avvenendo sotto il suo nome: “Carissimi amici e carissime amiche, vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo che utilizzando il mio nome vi hanno contattato per chiedere soldi. Qualcuno sta chiedendo soldi, sia su web che direttamente. Questi sono dei truffatori”, ha avvertito.

Morandi, poi, ha voluto ribadire la sua estraneità a queste azioni: “Io non farei mai una cosa del genere. Io voglio solo avere un bel rapporto con voi, parlare di musica e fare concerti. State attenti perché può capitare che qualcuno, a mio nome, vi venga a chiedere soldi. Non ci cascate: vi saluto e vi abbraccio”.

Truffe a nome dei VIP: un fenomeno sempre più diffuso

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, e purtroppo non sarà l’ultima. Il nome di celebrità come Mara Venier o Gianni Morandi è usato dai truffatori per cercare di ottenere denaro. Sul giornaledellepmi, ad esempio, è presente un utile vademecum a cura di Amer Owaida, che illustra le truffe più comuni, dalle false donazioni in criptovaluta ai giochi stile ‘indovina e vinci’ su Facebook o Instagram, dalle finte ‘cause di beneficenza’ ai consigli su improbabili investimenti. Un consiglio da seguire sempre è: non fatevi ingannare. Ricordatevi che i truffatori sono sempre all’opera e usano ogni mezzo per raggiungere i loro scopi.