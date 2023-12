Giustizia fai-da-te in parafarmacia: rapinatore picchiato dai clienti

Nella tranquilla cittadina di Tivoli Terme, situata nei pressi di Roma, si è verificato un tentativo di rapina che ha messo alla prova il coraggio dei presenti. Il protagonista di questa vicenda è un uomo con il volto coperto, armato di una pistola, che ha fatto irruzione in una parafarmacia. Il suo obiettivo era chiaro: mettere le mani sull’incasso.

L’incidente si è verificato nella serata di martedì 5 dicembre. Il proprietario della parafarmacia ha mostrato un coraggio straordinario nel tentare di respingere il rapinatore. Tuttavia, la reazione del criminale non si è fatta attendere, e ha sparato un colpo prima di fuggire dalla scena del crimine.

La Risposta dei Coraggiosi Clienti

Dopo la fuga del rapinatore, la situazione ha preso una svolta inattesa. Due uomini, che si trovavano all’interno della parafarmacia al momento dell’aggressione, hanno deciso di intervenire. Hanno affrontato il malvivente e hanno cercato di fermarlo. In risposta ai loro sforzi, il criminale ha esploso un altro colpo, evidentemente nel tentativo di intimidirli.





Le circostanze hanno portato a numerose chiamate di emergenza e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, compresi i carabinieri e il nucleo radiomobile. In breve tempo, il rapinatore di nazionalità italiana è stato individuato e arrestato.

L’Epilogo e i Dettagli dell’Arresto

È stato confermato da RomaToday che il rapinatore aveva con sé una pistola che, in seguito, è risultata essere una pistola a salve. L’uomo, dopo l’aggressione subita e il tentativo di fuga, è ora ricoverato in ospedale sotto stretta sorveglianza per ricevere le cure necessarie per le ferite riportate.

Questo episodio drammatico ha dimostrato come il coraggio e la prontezza d’animo dei civili possano sventare un tentativo di rapina potenzialmente pericoloso. La risposta tempestiva delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del criminale, garantendo un po’ di sicurezza nella tranquilla comunità di Tivoli Terme.