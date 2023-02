Ignazio La Russa è laureato? Lavoro e carriera e politica

Ignazio La Russa è uno dei politici più popolari d’Italia ed ex Ministro della Difesa. Attualmente è Presidente del Senato. Se volete saperne di più sul suo percorso di studi e su ciò che ha studiato, continuate a leggere per saperne di più.

Ignazio La Russa è laureato?

Ignazio La Russa è nato il 18 luglio 1947 a Paternò, in provincia di Catania. Suo padre, Antonio La Russa, è stato segretario del Partito Nazionale Fascista nella cittadina siciliana e in seguito è stato eletto anche senatore. Dei tre fratelli La Russa, Romano è un ex europarlamentare, mentre Vincenzo è avvocato e parlamentare. Solo la sorella Emilia sembrerebbe non aver intrapreso la strada degli altri membri della famiglia.

In cosa si è laureata?

Il Presidente del Senato italiano Ignazio La Russa ha studiato in un collegio svizzero a San Gallo. Si è poi iscritto all’Università di Pavia, dove si è laureato in giurisprudenza.

Lavoro

Prima di entrare in politica, Ignazio La Russa ha lavorato come avvocato. Uno dei suoi incarichi principali è stato quello di difensore civile nel processo per l’omicidio di Sergio Ramelli, il ragazzo di 19 anni ucciso a Milano nel 1975 durante gli Anni di piombo.

Ignazio La Russa è un politico italiano che ha avuto una lunga carriera di successo in politica.

La carriera del secondo responsabile dello Stato italiano è iniziata con il partito Fronte della Gioventù, con il quale è entrato in Parlamento nel 1992. Due anni dopo, con l’ingresso di Silvio Berlusconi nella funzione pubblica come Presidente del Consiglio, La Russa è stato nominato Ministro della Difesa, dopo aver partecipato alla fondazione del Popolo delle Libertà. Quattro anni dopo, l’ex ministro ha fondato, insieme all’attuale premier Giorgia Meloni, il movimento politico Fratelli d’Italia, di cui oggi è il principale esponente, avendo vinto le elezioni politiche dell’ottobre 2022.

Ecco tre curiosità su Ignazio La Russa:

Dario Ballantini, Maurizio Crozza, Marco Baldini e Fiorello lo hanno spesso imitato per la sua caratteristica voce roca con accento siciliano nei loro programmi televisivi e radiofonici.

Ha partecipato come doppiatore all’edizione italiana della serie animata I Simpson, in particolare nell’episodio Marge dolce e amara.

Oltre a essere un tifoso dell’Inter, è anche azionista di minoranza della società sportiva.