“Il cancro è arrivato fino al cervello”. Il dolore per la cantante, l’annuncio scioccante: “Non so quanto vivrò”

C’è stato un altro evento drammatico nella vita del VIP, che ha lottato con una diagnosi di cancro per un lungo periodo di tempo. L’ultimo annuncio è stato particolarmente preoccupante e ha causato angoscia tra i suoi numerosi sostenitori.

Linda Nolan ha rivelato che il suo cancro è tornato e si è diffuso al cervello, rendendo la situazione sempre più preoccupante. Nonostante ciò, l’attrice mostra la sua solita determinazione nella lotta contro il cancro.

In un programma televisivo, Linda Nolan ha parlato e ha rivelato che il suo tumore si è diffuso al cervello, facendone sentire gli effetti.

Leggo ha ricordato che 18 anni prima alla donna era stato diagnosticato un grave caso di cancro al seno che era riuscita a sconfiggere nel giro di un anno. Tuttavia, nel 2017, la donna ha dovuto affrontare un raro cancro all’anca non curabile che si era diffuso al fegato. Di recente, le notizie sono state disastrose, in quanto il cancro è in pericolo di vita.

È stato scoperto che il tumore di Linda Nolan si era diffuso al cervello.

Linda Nolan ha recentemente dichiarato a Good Morning Britain che il cancro si è diffuso al cervello, il che è comprensibilmente spaventoso. Sebbene i trattamenti disponibili siano limitati, Linda Nolan rimane ottimista ed è pronta ad affrontare la quarta volta che perderà i capelli. Si è trasferita dalla sorella a causa degli effetti del cancro al cervello, che le ha causato tre gravi cadute. Di conseguenza, ha acquistato una sedia a rotelle.

Il cantante nolano ha concluso la sua trasmissione in inglese sottolineando l’importanza di sfruttare al massimo ogni giorno alla luce del suo futuro incerto. Ha espresso la sua incertezza su quanto tempo gli rimanga, osservando che nessuno di noi lo sa veramente. Ha esortato le persone a rimanere positive e a trascorrere del tempo con chi amano. In definitiva, ha riconosciuto che la morte potrebbe avvicinarsi rapidamente.

Linda Nolan, 64 anni, è irlandese. Nel 1975 è stata in tournée con Frank Sinatra nel gruppo The Nolans. Tragicamente, il marito Brian Hudson è morto per insufficienza epatica nel 2007. Da allora, purtroppo, la sua salute è andata peggiorando.