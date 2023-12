Il Dolore Incolmabile ai Funerali di Emanuela Perinetti: “Non Sapremo Mai le Ombre che Hanno Causato Questo Disagio”

Il cuore di Milano si è riunito nel giorno delle esequie di Emanuela Perinetti, la giovane manager di 34 anni scomparsa troppo presto. Le toccanti parole del padre, Giorgio, ex direttore sportivo di squadre come Roma e Napoli, insieme a quelle della sorella Laura, hanno commosso quanti erano presenti. La famiglia e la comunità si ritrovano per dare l’ultimo addio a una vita spezzata troppo presto.

Il Ricordo di Emanuela: Emanuela Perinetti, influencer e manager sportiva di 34 anni, è stata ricordata con amore e commozione nel giorno del suo funerale. Le sue battaglie personali, tra cui una lunga lotta contro l’anoressia, sono state affrontate con coraggio fino all’ultimo respiro.

Il Dolore di un Padre : Il padre, Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo di squadre di calcio di prestigio come Roma, Napoli e Palermo, ha espresso il suo dolore con grande compostezza. Nel corso delle emozionanti cerimonie funebri presso la Basilica di Sant’Eustorgio a Milano, Giorgio ha affrontato il giorno più difficile con il ricordo commovente di sua figlia Emanuela. La comunità, incluso il mondo del calcio, ha dimostrato il suo sincero affetto per la famiglia in lutto.





Un Commiato da Parte del Mondo del Calcio : Il mondo del calcio, incluso l’AD dell’Inter, Marotta, l’ex allenatore nerazzurro, Conte, e l’ex dirigente milanista, Maldini, ha partecipato con profondo cordoglio alle cerimonie funebri. Hanno ascoltato con profonda empatia il ricordo di Emanuela, che si era specializzata nel mondo dello sport e del calcio dopo aver conseguito la laurea in “Innovation Management” presso la Luiss.

Le Parole di Giorgio Perinetti : Giorgio Perinetti ha ricordato sua figlia come una persona con “piglio da comandante” e un forte desiderio di innovare. Ha espresso il dolore per non aver potuto comprendere e affrontare il malessere che tormentava Emanuela. Il senso d’impotenza di fronte a questa tragica perdita è profondo.

Il Messaggio della Sorella Chiara : La sorella di Emanuela, Chiara, ha rivolto un toccante messaggio alla sua cara defunta. Ha chiesto scusa per non aver sempre compreso il modo migliore di essere vicina a sua sorella. Ha ringraziato Emanuela per gli insegnamenti che le ha lasciato e per la rete di protezione di persone che ora la circonda.

Il funerale di Emanuela Perinetti è stato un momento di grande dolore e commozione. Il ricordo di una giovane vita spezzata prematuramente rimarrà nei cuori di quanti l’hanno conosciuta. La sua famiglia, unita nell’addio, spera che il suo spirito possa vivere attraverso gli insegnamenti che ha lasciato e il calore delle persone che le erano vicine.