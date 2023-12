Tragedia sull’autostrada: Padre e figlio schiacciati mentre cambiano la ruota al tir!

Un tragico incidente ha scosso Genova oggi pomeriggio, quando un padre di 47 anni e suo figlio di 23 anni sono stati schiacciati da un tir mentre cercavano di cambiare la ruota del loro veicolo lungo l’autostrada A26. L’accaduto ha provocato gravi ferite ad entrambi, e il loro destino è ora incerto. Scopriamo i dettagli di questo drammatico evento.

L’Incidente: L’incidente ha avuto luogo poco dopo le 14:00 di oggi, venerdì 1 dicembre 2023, lungo l’autostrada A26, non lontano dal casello di Masone, in provincia di Genova. Il padre e il figlio stavano affrontando un viaggio quando hanno improvvisamente bucato una ruota del loro veicolo, costringendoli a fermarsi lungo la strada.

Il Tentativo di Cambiare la Ruota: Decisi a risolvere la situazione, il padre di 47 anni e il figlio di 23 anni sono scesi dal loro veicolo e hanno iniziato a tentare di cambiare la ruota utilizzando un crick. Purtroppo, la tragedia ha colpito quando il crick ha ceduto in modo imprevisto, causando il crollo del veicolo e schiacciando entrambi i malcapitati.





L’Intervento delle Autorità : Le autorità sono state allertate e la polizia stradale è giunta sul luogo per condurre le indagini e ricostruire l’accaduto. Il personale medico del 118 è intervenuto immediatamente con un’automedica per fornire assistenza alle vittime. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il padre e il figlio intrappolati sotto il tir.

Le Condizioni delle Vittime: Il padre, dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, è stato intubato per garantire il suo sostegno respiratorio. Il figlio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in condizioni critiche, classificate come codice rosso. Entrambi sono rimasti gravemente feriti, e le prossime ore saranno decisive per le loro vite.

Questo tragico incidente lungo l’autostrada A26 ha lasciato una famiglia devastata e due persone in lotta per la loro vita. Le autorità continueranno le indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente. La comunità spera in un miracolo e si unisce nella speranza che padre e figlio possano riprendersi da questa terribile tragedia.