Il Grande Fratello 2023: il primo scandalo

Il Grande Fratello 2023 ha appena iniziato, ma i retroscena, le indiscrezioni e le avventure dei concorrenti nella Casa hanno già invaso i siti e i social network. Lunedì 11 settembre Alfonso Signorini ha finalmente aperto le porte della Casa e presentato i concorrenti. Sono 15 al momento ma alcuni di loro sono finiti nel Tugurio, riproposto in questa edizione del reality piena di novità rispetto alla scorsa.

Uno degli ultimi riguarda un concorrente nip. Il calzolaio 37enne Lorenzo Remotti che ha varcato la famosa porta rossa insieme a Samira Lui. Una volta dentro la Casa, insieme a Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, hanno dovuto scegliere una coppia di donne da spedire in Tugurio con loro. Alla fine hanno indicato quella composta da Samira e Anita Olivieri.

La situazione è degenerata quando Anita ha fatto una battuta a Lorenzo durante la colazione, che l’ha presa male e l’ha mandata “a fanc…”. Questo ha causato un momento di imbarazzo e tensione all’interno della casa, come se tutti avessero paura di una squalifica.

Poco dopo Lorenzo è stato richiamato in confessionale, dove ha affermato che qualcuno della regia aveva urlato e si era comportato come una iena: “Voi non capite niente, non avete capito chi sono io”. Nonostante ciò, non è chiaro se Lorenzo sia stato sanzionato o meno.

Nonostante sia appena iniziata, questa edizione del Grande Fratello promette di essere piena di sorprese e scandali.