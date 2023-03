Il nuovo lavoro di Costanza Caracciolo

Questo pomeriggio avremo il piacere di visitare lo studio di Verissimo e di passare del tempo con la splendida Costanza Caracciolo. È nota per essere stata la compagna di Bobo Vieri e una delle veline più amate di tutti i tempi. La sua vita, però, ha preso una piega drammatica da quando ha ballato sul bancone di Striscia la notizia. Volete sapere cosa sta facendo in questi giorni? Scopritelo insieme a noi!

Chi è Costanza Caracciolo?

Anna Costanza Caracciolo nasce a Lentini nel 1990 e fin da piccola si appassiona alla danza. Questa passione l’ha portata a partecipare a numerosi concorsi di bellezza, fino al fatidico 2008, quando ha deciso di entrare nel programma veline, dove ha fatto coppia con l’incredibile Federica Nargi. Una decisione che avrebbe cambiato la sua vita per sempre.

Le due ragazze vinsero trionfalmente il programma, diventando così le nuove veline di Striscia la notizia e rimanendovi per quattro edizioni. Il loro successo non ha eguali, tanto che viene loro offerta l’incredibile opportunità di condurre una rubrica intitolata I nuovi spettacoli. Successivamente, sono state invitate a partecipare a diverse trasmissioni e alla fine hanno intrapreso un entusiasmante viaggio verso Pechino Express.

Costanza è una persona straordinaria che si è fatta conoscere grazie alla sua presenza in programmi televisivi come Celebrity Cooks e Flames e Tiki Taka, un programma dedicato al bellissimo gioco del calcio. Ha anche condotto Nonsolomoda ed è stata il volto di diverse aziende influenti. Sul piano personale, Costanza è stata per molti anni legata sentimentalmente a Christian Vieri, con cui ha due figlie: Stella (2018) e Isabel (2020).

Che lavoro straordinario fa ora Costanza Caracciolo?

Costanza Caracciolo è arrivata in alto, facendosi conoscere in vari settori. È una social media influencer, che condivide la sua saggezza e i suoi consigli con i suoi milioni di follower su Instagram. Inoltre, è un punto fermo di programmi popolari e il suo volto è stato visto sulle passerelle di alcuni dei marchi di moda più rinomati. Ha davvero lasciato un segno nel mondo!

Costanza è una persona incredibilmente appassionata, essendo stata una stilista e parte del mondo della moda per molti anni. Ha avuto la fortuna di conoscere da vicino alcuni degli stilisti più famosi, il che ha acceso ulteriormente il suo amore per l’universo della moda. Il suo estro e la sua creatività si esprimono attraverso il suo lavoro e oggi ha deciso di dedicare la sua vita alle due figlie e di assumere il ruolo di madre. Ha raggiunto il successo personale e professionale e continua a condurre occasionalmente programmi televisivi e radiofonici.