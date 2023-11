Iva Zanicchi e Fausto Pinna: Una Storia d’Amore che Resiste al Tempo

Scopri la storia di amore e passione tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna. Nonostante non si siano mai sposati, la coppia ha superato insieme gli alti e bassi della vita. Iva svela i segreti per mantenere viva la fiamma e rivela dettagli piccanti sulla loro vita intima. Leggi l’articolo per scoprire di più!

La celebre cantante e conduttrice Iva Zanicchi ha recentemente svelato dettagli intimi sulla sua relazione di lunga data con il compagno Fausto Pinna. Dopo ben 35 anni insieme, la passione tra i due non si è mai spenta, sfatando il mito che con il tempo l’amore si affievolisca. Nonostante non abbiano mai pronunciato il fatidico “sì” matrimoniale, per Iva il matrimonio non è mai stato un aspetto determinante.

Una Complicità che Supera Ogni Ostacolo

Iva Zanicchi ha rivelato che lei e Fausto non litigano mai, nonostante lei stessa si definisca una persona litigiosa. Le uniche discussioni vere accadono in cucina, dove Fausto la sfida a gustare piatti tipici sardi, essendo lui originario della Sardegna, mentre Iva, emiliana doc, preferisce la cucina internazionale. Questo compromesso culinario è solo uno dei segreti che hanno permesso loro di preservare la loro storia d’amore dal logorio del tempo.





Un Amore Senza Confini

Nonostante non abbiano mai formalizzato la loro unione con un matrimonio o avuto figli, Iva ha sempre chiamato Fausto “marito”. Per lei, il sacramento del matrimonio ha un significato profondo, avendo già pronunciato il fatidico “sì” in chiesa una volta. Non ha mai annullato quel matrimonio, ma ha deciso che non desidera sposarsi nuovamente. “Non è più il tempo”, ha confessato Iva.

Una Vita Intima Appassionata

Nonostante gli anni che passano, l’amore tra Iva e Fausto continua a fiorire anche sotto le lenzuola. Iva ha rivelato di recente al settimanale Nuovo: “Alla nostra età facciamo ancora l’amore”. Sebbene accada di rado, quando succede, Iva festeggia suonando le campane e issando la bandiera italiana sul balcone.

Una Forza che Supera le Difficoltà

Iva Zanicchi e Fausto Pinna dimostrano di essere una coppia ironica, complice e unita anche nei momenti difficili. Durante il periodo del lockdown, Iva ha parlato apertamente della malattia di Fausto e di come abbiano affrontato insieme quella prova. Nonostante la paura iniziale, hanno trovato la forza di lottare. La fiducia, la voglia di vivere e il buonumore hanno giocato un ruolo fondamentale nel superamento delle avversità.

L’amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna è un esempio di come una relazione possa resistere al tempo e alle difficoltà. La loro storia ci insegna che la complicità, la fiducia e la voglia di vivere possono mantenere viva la fiamma dell’amore anche dopo tanti anni.