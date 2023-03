Loretta Goggi come è morto il marito Gianni Brezza?

Loretta Goggi ha avuto una lunga relazione sentimentale con Gianni Brezza fino alla sua prematura scomparsa per una grave malattia.

La conduttrice, imitatrice, cantante e attrice ricorda costantemente l’amato marito. In ogni intervista, coglie l’occasione per condividere i suoi ricordi e l’amore eterno che li ha tenuti uniti per tanti anni, fino alla sfortunata scomparsa di lui. Questo ha causato alla showgirl un immenso dolore e la difficoltà di venire a patti con il fatto che lui non è più con lei. Tuttavia, la causa della morte rimane sconosciuta.

Gianni Brezza e Loretta Goggi sono stati una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Entrambi molto affermati nei rispettivi campi, Gianni era un ballerino, coreografo, attore e regista, mentre Loretta era una professionista in tutti questi settori. Si sono incontrati per la prima volta durante l’iconico varietà Fantastico su Rai 1. Dopo quasi tre decenni di convivenza, Gianni e Loretta hanno deciso di ufficializzare la loro relazione sposandosi.

Gianni ha interrotto la sua carriera di ballerino a causa di complicazioni di salute. Tuttavia, è rimasto legato al mondo dello spettacolo attraverso una serie di progetti di cui è stato protagonista, sia in TV che in teatro. Purtroppo si è spento nell’aprile 2011 dopo una lunga malattia.

Loretta Goggi è profondamente addolorata per la scomparsa di Gianni Brezza.

Gianni Brezza, figura di spicco della televisione italiana, si è spento a Roma il 5 aprile 2011 dopo una lunga malattia. Riposato nel cimitero di Prima Porta, è ricordato con affetto dalla moglie Loretta, che gli è stata accanto fino alla fine.

Ha ceduto al cancro al colon, una malattia improvvisa e incurabile che ha affrontato con compostezza. La sua amata Loretta è rimasta ferma nel suo ricordo, notando che è ancora molto presente nella sua vita.

Durante un’intervista televisiva, Loretta ha rivelato la sua difficoltà ad affrontare il dolore per la scomparsa del marito. Ha raccontato di essere stata completamente sopraffatta e di essersi ammalata per diversi mesi, non uscendo di casa e non avendo la possibilità di mangiare o di muoversi.

Nonostante non mangiasse, stava aumentando di peso a causa del malfunzionamento della tiroide dovuto al dolore che provava. Fortunatamente è riuscita a trovare un endocrinologo che le ha fornito gli esami e le indicazioni adeguate, permettendole di imparare di nuovo a mangiare correttamente.