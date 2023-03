Micol Incorvaia finalista, il lato oscuro del GF Vip 7

GF Vip 7, Micol Incorvaia avanza in finale: il televoto le conferisce un risultato sorprendente. La popolarità della compagna di Tavassi è cresciuta notevolmente dall’ultima volta che è stata sottoposta al giudizio del pubblico, passando dall’1% a oltre il 30%. Nel dettaglio, Micol ha ottenuto un posto nella finale con il 33,2% dei voti, superando Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca Onestini (3,2%), Milena Miconi (1,1%) e Giaele De Donà (0,5%).

Di fronte a tali percentuali, il pubblico ha manifestato perplessità. Un’utente scrive: “Da ora in poi, il giovedì sarà sempre Rai Uno. Risultato del voto scandaloso. Una persona con parole avvelenate, come anche le altre sue compagne spartane. Continuano a prendersela con Antonella e Nikita. Sinceramente, pensavo che dopo la squalifica di Edoardo qualcosa fosse cambiato. Mi dispiace solo per le due ragazze che continueranno ad essere prese di mira.”

GF Vip 7, Micol Incorvaia in finale ma con polemiche sul televoto. L’ingresso di Micol Incorvaia in finale al GF Vip 7 ha suscitato dibattito e ha rivelato un retroscena che gli stessi fan hanno notato: “Micol ha vinto grazie ai voti di Tavassi, da sola non vale nulla. Se fossi in lei, non sarei così felice! Inoltre, dai commenti che ho letto, era Nikita la finalista, ma non dimentichiamoci che Micol è raccomandata e Signorini è stato il mentore della nipote.”

Sembra che i voti di Tavassi, tra i potenziali vincitori insieme alla Marzoli, siano stati determinanti. Ciò significa anche un’altra cosa: Tavassi è davvero molto apprezzato dal pubblico di Canale 5. Tuttavia, le critiche piovono su questo sistema e Alfonso Signorini ne fa le spese. “Non ho parole… nei sondaggi sui siti Nikita era sempre al primo posto con il 40% e Micol quarta con il 12%, poi, come sempre capita, si arriva al televoto del Grande Fratello e tutto cambia.”