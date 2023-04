Nikita Pelizon trionfa nel Grande Fratello VIP 2023

Nikita Pelizon si è aggiudicato la settima edizione del Grande Fratello VIP. Alla finale erano giunti Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il ballottaggio vedeva protagonisti Milena Miconi e Alberto De Pisis, quest’ultimo vincente. Successivamente, dopo diverse sfide incrociate, Alberto De Pisis ha superato Sofia Giaele De Donà, Oriana Marzoli ha sconfitto Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon ha prevalso su Micol Incorvaia.

Dopo quarantaquattro episodi trasmessi su Canale 5 e 197 giorni nella Casa, si è conclusa la settima edizione di Grande Fratello VIP con il trionfo di Nikita Pelizon ha conquistato il GF Vip 7 e il montepremi di 100mila euro Nikita Pelizon ha trionfato nella settima edizione del Grande Fratello Vip. È stata un’ardua corsa verso la finale. Un risultato non scontato, ma presagito da molti. Alcuni, invece, avrebbero puntato su nomi diversi. Come in ogni edizione, il montepremi finale ammonta a 100mila euro. L’ultima puntata è stata ricca di tensione e di inaspettati colpi di scena.

Eventi durante la finale del Grande Fratello Vip 2022/2023 Nella finale del Grande Fratello Vip 7 si sono susseguite numerose sorprese. La prima riguardava l’eliminazione tramite televoto: tra Alberto De Pisis e Milena Miconi, è avanzato Alberto De Pisis. Alfonso Signorini ha poi avviato il gioco dei piramidali, con sfide a due e televoti rapidi. Alberto De Pisis è stato il primo a selezionare il piramidale dorato e ad abbinarsi con Sofia Giaele De Donà per la sfida.

Micol Incorvaia è la seconda a scegliere il piramidale dorato e decide di affrontare Nikita Pelizon. La terza coppia è stata formata da Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi. Le sfide si sono svolte così: Micol Incorvaia è stata eliminata e Nikita Pelizon è avanzato; Edoardo Tavassi è stato eliminato e Oriana Marzoli è avanzata; Alberto De Pisis è avanzato mentre Sofia Giaele De Donà è stata eliminata. Il trio finale è stato quindi composto da Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis.

Tutti hanno avuto l’opportunità di incontrare i propri cari, in particolare Edoardo Tavassi ha abbracciato nuovamente suo padre Luciano, mentre Sofia Giaele De Donà è riuscita a riabbracciare il marito Brad, giunto direttamente dagli Stati Uniti con un volo diretto.