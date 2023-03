“Oriana e Nikita non vincono”. GF Vip 7, indiscrezione dall’esperto ben informato: “È questione di social”

Fabrizio Corona ha appena lanciato una notizia bomba su uno dei concorrenti del GF Vip 7! Tutti sono ora a conoscenza di ciò che ha da dire su di loro, ma il concorrente rimane ancora all’oscuro fino alla grande finale del 3 aprile. Potrebbe essere una svolta a soli tre giorni dall’atto finale!

Il GF Vip 7 era in fermento, ma non solo per le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Giaele De Donà ha chiesto al gruppo: “Chi vuole fare le domande a Nikita Pelizon?”. Ma la risposta è stata tutt’altro che entusiasta e la tensione tra i due era ancora palpabile. Jael è rimasto in silenzio, mentre il fratello di Guendalina ha immediatamente rifiutato.

Una notizia entusiasmante! È arrivato l’annuncio del GF Vip 7 e di Edoardo Tavassi con Fabrizio Corona!

Siamo arrivati al momento clou del GF Vip 7 ed Edoardo Tavassi è pronto a battersi per il gran premio! Fabrizio Corona ha recentemente maturato una consapevolezza sull’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e non vedeva l’ora di condividere i suoi pensieri con i suoi affezionati follower. Per dare l’annuncio ufficiale, ha postato su Telegram e condiviso anche una storia di Instagram per esprimere la sua opinione sull’argomento principale del programma. Che la battaglia abbia inizio!

Possiamo affermare con certezza che Edoardo Tavassi è il trionfatore del Grande Fratello 7! Il suo successo non è una semplice coincidenza, ma il risultato della sua conoscenza avanzata dei social media e del loro funzionamento. Non si può negare che Tavassi sia quello da battere, perché nessun altro Vippos può essere paragonato alla sua bravura!

Scopriamo se le previsioni di Fabrizio Corona si avverano: sembra che i pronostici siano a favore della Tavassi e di Oriana Marzoli, ma non bisogna escludere gli altri concorrenti, soprattutto Nikita Pelizon!