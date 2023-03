“Perché sostengo Antonella”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli si confida alla fine: “Ecco chi trionfa”

Ci avviciniamo alla finale del GF Vip 7, e l’opinionista Sonia Bruganelli ha voluto condividere la sua verità riguardo Antonella Fiordelisi. Molti hanno notato il sostegno della moglie di Paolo Bonolis all’ex partecipante del programma, la quale potrebbe apparire in studio, anche se nulla è certo. Infatti, circolano voci di un clamoroso litigio tra un ex gieffino e il programma, con gli squalificati che potrebbero non essere autorizzati a partecipare all’ultima puntata.

L’esperienza al GF Vip 7 è stata molto impegnativa, e Sonia Bruganelli ne è consapevole, avendola vissuta in prima persona. Antonella Fiordelisi è stata una concorrente amata e odiata: da un lato sostenuta da molti, dall’altro criticata da numerosi detrattori che hanno festeggiato la sua eliminazione. L’opinionista ha affermato a Vanity Fair: “Quest’anno è stato molto intenso, e sono riuscita a entrare nel profondo delle caratteristiche dei personaggi”.

GF Vip 7, il parere di Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi

Tuttavia, parlando del GF Vip 7, Sonia Bruganelli ha menzionato non solo Antonella Fiordelisi ma anche Nikita Pelizon: “Lei è stata la più tenace, e penso a quanti l’hanno criticata quando sottolineavo che erano lì per vincere. Non sono arrivati i più resistenti, ma il più astuto, quella che si è legata al più astuto, quello che si è esposto meno alle polemiche. Alla finale sono emerse diverse dinamiche di gioco. Chi vincerà? Meriterebbero Nikita e Oriana, avrei detto Tavassi se fosse rimasto quello che era all’inizio”.

A Vanity Fair, la Bruganelli ha spiegato il motivo per cui ha voluto incoraggiare e quindi supportare Antonella Fiordelisi: “Meritava la finale, il problema è che se decidi di impersonare l’antagonista, devi avere le spalle larghe per sopportare quando non ti vogliono o ti escludono. Lei era troppo giovane e immatura per rendersi conto che quel percorso non è per tutti. Non puoi piangere per ogni cosa partendo da queste premesse, ed è per questo che l’ho aiutata. Ho apprezzato il percorso intrapreso”.

Infine, Sonia ha aggiunto: “Le ultime volte, quando Orietta Berti ha detto quelle cose ad Antonella, ho cercato di dirle che stava esagerando: l’ha ritenuta più forte di quanto fosse. Antonella ne è rimasta delusa perché è piccola e fragile”.