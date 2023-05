Oroscopo Branko domani 11 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Cerchi nel tuo partner ciò che ti manca, vuoi che sia un complemento in tutti gli aspetti, ma non è possibile. Accetta la tua personalità così com’è. Oggi incontrerai una persona che in futuro potrà aiutarti molto in ambito professionale e te ne accorgerai subito. Tuttavia, non chiedere ancora nulla, è presto per quello. L’atmosfera è più che tesa in casa tua. L’atteggiamento di uno dei familiari sta ora rendendo molto difficile recuperare la concordia che ha caratterizzato altri tempi.

Vergine

Non è tutto oro quel che luccica, ricordati questo detto oggi, perché qualcuno ti vuole regalare un gatto. Con un po’ di attenzione noterai prima la frode. Non c’è dubbio che qualcosa stia accadendo dentro di te. Quello che devi analizzare è precisamente cosa sta cambiando e come influisce sulla tua vita e su chi ti circonda. Anche se non puoi uscire di casa, la reclusione non ti interessa perché la solitudine ti aiuta a parlare con te stesso ea recuperare l’equilibrio emotivo che avevi perso in precedenza.

Bilancia

A volte prendersi cura di una persona, specialmente di una persona cara, è più soddisfacente che prendersi cura di se stessi. Vivi in ​​uno stato di infatuazione che ti rende felice. Il benessere fisico e mentale di cui godi ti spinge a fare un lavoro in casa che solitamente ti resiste per la sua operosità. Farai molta strada in poco tempo. Vale la pena investire un po ‘del tuo tempo libero nell’ordinare problemi in sospeso sul lavoro, ma non andare troppo lontano, altrimenti mancherai alle persone che ti sono vicine.

Scorpione

Le persone con cui trascorri del tempo condividono alcune delle tue preoccupazioni, ma per altri versi sono contrarie alle tue convinzioni. Prendere una decisione. Il tuo improvviso interesse per il lavoro sorprende gli altri, ma non te stesso. Cerchi in lui un rifugio per dimenticare i problemi sentimentali che ti preoccupano tanto. La tua tendenza alla noia è il risultato di un atteggiamento poco positivo. In qualsiasi attività si possono trovare aspetti attraenti se la nostra predisposizione è corretta.