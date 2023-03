Oroscopo Branko domani 11 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 11 marzo Sagittario

Questa settimana, sicuramente, hai attraversato alcuni momenti di rivalità e critiche nel tuo lavoro, che potrebbero aver ferito un po ‘il tuo orgoglio e il tuo ego. In quel momento potresti aver reagito male quando hai visto che stavano prestando attenzione agli errori e questo ha consumato molta della tua energia. Tuttavia, oggi l’Universo ti darà una mano facendo attraversare a Venere il percorso di Marte in modo che la sicurezza in te vinca sulle tue reazioni impulsive. Pertanto, puoi salire di livello e avere una giornata calma, ancora di più se sfrutti correttamente le proprietà energetiche della lavanda.

Oroscopo Branko 11 marzo Capricorno

A causa della tua serietà e delle analisi realistiche che fai della situazione intorno a te, ci sono momenti in cui dovresti mettere da parte questo e goderti le cose semplici della vita. Per questo, oggi riceverai l’aiuto di Venere e Marte che daranno il loro contributo affinché tu trovi quella pace che ti stimoli a leggere un buon libro o guardare un film. In essi, sicuramente, troverai consigli che ti daranno la soluzione a un problema o le informazioni che ti confortano al riguardo. Inoltre, ti consiglierà di prestare attenzione a ciò che ti dicono perché anche qui puoi trovare un messaggio molto speciale per te.

Oroscopo Branko 11 marzo Acquario

Marte continua oggi il suo passaggio attraverso i Gemelli dandoti forza in modo da poter superare le tensioni causate dai difficili eventi della settimana. A tal fine, l’Universo farà attraversare a Venere il tuo cammino e quindi insieme ti daranno più armonia. Anche se hai un po ‘di risentimento e nervi rimasti su ciò che hai vissuto, puoi cambiare il tuo stato negativo in positivo. In questo modo, imparerai a gestire meglio le tue energie quando torneranno i giorni più complicati, godrai di bei momenti e sarai pieno di buona energia per il fine settimana.

Oroscopo Branko 11 marzo Pesci

Questa settimana lavorativa è stata complessivamente buona per te. Ma se hai ancora rabbia da qualche momento vissuta, oggi l’Universo combinerà Venere e Marte in modo che tu possa trovare tranquillità dentro di te attraverso qualche esercizio spirituale. Se pratichi la meditazione, sarà una buona opzione. Ma se questo non rientra nella tua solita routine, è bene che ti armonizzi per qualche minuto immaginando che il tuo cuore e la tua mente siano pieni di luce e potere. In questo modo, sarai in grado di rimuovere tutta la rigidità dal tuo corpo; Tuttavia, ti aiuterà anche a rivedere ciò che devi correggere per uscire da tutta la negatività.