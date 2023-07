Oroscopo Branko domani 12 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non lasciare che piccoli dettagli o preoccupazioni ti distraggano, perché quel pericolo esisterà. Oggi può essere una giornata molto fruttuosa e positiva per te, ma devi concentrarti su ciò che è importante e voltare le spalle ad alcune piccole battute d’arresto che stanno distogliendo la tua attenzione. Vai avanti e dimentica tutto il resto.

Toro

La Luna e Giove transiteranno oggi nel tuo segno, attirando fortuna e ispirazione per i tuoi affari materiali e lavorativi. Ti arriverà anche una grande gioia inaspettata che influenzerà sia i tuoi affari lavorativi che il campo personale. Dopo alcuni giorni un po’ turbolenti, oggi ti aspetta la soddisfazione.

Gemelli

Non lasciare che i nervi o i pensieri negativi prendano il sopravvento. Oggi dovrai affrontare piccoli problemi che non saranno difficili da risolvere, ma la sensazione che avrai è che mentre stai spegnendo un incendio, ne appare uno nuovo, invece. In realtà è una giornata molto impegnativa, ma positiva.

Cancro

Non permettere che dolori d’amore, o di qualsiasi altro tipo, ti facciano cadere in uno stato di tristezza o malinconia, tanto più che sono quasi sempre dolori che non sono reali, sono stati emotivi che derivano dal modo in cui interpreti cosa succede intorno a te, o cosa pensi che accada. Non guardare indietro.