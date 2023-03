Oroscopo Branko domani 14 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: ricambierete con un’attenzione simile a quella che riceverete. La tua salute potrebbe risentirne, indaga sulla causa per poterla risolvere. Amore: non darai spazio per mostrare i tuoi sentimenti in superficie. La tua mente sarà focalizzata su altri problemi che fanno anche parte della tua vita. Ricchezza: cerca di non spendere più di quanto guadagni. Non intraprendere crediti che in seguito potrebbero essere impagabili. Benessere: alleanze e sindacati. Cerca di armonizzarti nelle tue relazioni intime, tutto può essere risolto e sarai in grado di riconciliarti dopo i disaccordi.

Oroscopo Branko 14 marzo 2023 Pesci