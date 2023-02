Oroscopo Branko domani 15 febbraio 2023: astri incredibili Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 15 febbraio Leone

Trascorrerai questo San Valentino quasi senza battere ciglio, preoccupato soprattutto per i successi e i riconoscimenti che speri di ottenere a breve o medio termine nel tuo lavoro, per tutte quelle strisce e medaglie che indubbiamente meriti, e che sono il tuo amore più grande e vero. Ma più tardi qualcuno ti aspetterà. Prenderai le cose con calma oggi, dato che non vuoi impegnarti formalmente in questo momento, ma ti divertirai sicuramente molto. Ogni incontro sociale promette di essere un successo. Come host sarai il migliore. Cupido ti trafigge il cuore e scaglierai le tue frecce contro quella persona che ti piace così tanto.

PAROLA SACRA: Accetta

NUMERI FORTUNATI: 8, 39, 45

Oroscopo Branko 15 febbraio Vergine

Se potessi, bandiresti dai calendari questo giorno d’amore che odi davvero perché anno dopo anno ti ha portato più sofferenza che gioia. Oggi però il destino ti farà un regalo che di certo non ti aspetti, perché l’amore busserà alla tua porta in un modo o nell’altro, oppure avrai notizie che lo faranno molto presto. Oggi è un giorno pieno di magia per te. Sarai molto attraente, poiché irradierai bellezza e passione. L’energia planetaria ti spinge lungo i sentieri che portano all’amore. Darai un tocco speciale a tutto ciò che fai. Fai attenzione a non essere tentato di mangiare troppi cioccolatini o dolci. Attenta alla tua dieta, Vergine.

PAROLA SACRA: Accetta

NUMERI FORTUNATI: 8, 39, 45

Oroscopo Branko 15 febbraio Bilancia

Oggi ti aspetta un giorno di gioia o felicità, ma questo non sarà tanto per l’aiuto della fortuna ma perché farai molto da parte tua. Siete tra i più affettuosi dello zodiaco, ma avete anche ben chiaro che l’amore non è qualcosa che cade dal cielo, come la manna, ma che bisogna costruirlo e poi prendersene cura. Unisciti ai tuoi buoni amici e ai tuoi cari per festeggiare con gioia San Valentino. Dai valore a ciò che hai adesso, nel presente, Bilancia. È tempo di realizzare nuovi piani, sia personalmente che professionalmente. Scarta dalla tua vita tutto ciò che può portarti ricordi amari.

PAROLA SACRA: Valore

NUMERI FORTUNATI: 20, 32, 16

Oroscopo Branko 15 febbraio Scorpione

Oggi è il giorno dell’amore, ma devo avvertirti che non avrai il giorno che vorresti avere, anche se ti sforzi di prepararlo. Il destino ti porterà su altri percorsi più in linea con il lavoro o altri tipi di responsabilità. Non dovresti preoccuparti perché è solo un leggero ritardo sulla strada della felicità. È tempo di condividere con i tuoi colleghi, familiari e persone care. Un saluto, un bacio, un abbraccio basteranno per esprimere i tuoi sentimenti in questo giorno. Una dimenticanza da parte tua potrebbe costarti cara oggi. Fai un elenco delle persone che devi chiamare per esprimere loro il tuo amore.