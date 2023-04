Oroscopo Branko domani 18 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non fidarti delle cose che ti dicono in modalità riservata. Dietro quella riservatezza si nascondono interessi che cercano di manipolarti e che non ti interessano affatto. Tra pochi giorni potrai trovarti coinvolto in una relazione d’amore che ti condurrà su percorsi di passione fino ad allora sconosciuti. La tua vita prenderà una svolta importante. Ora osi con tutto e non hai paura di niente. Approfitta dello slancio per sviluppare aspetti legati al miglioramento del tuo stile di vita, magari un cambio di appartamento.

Toro

Il momento è ottimo per acquistare quella casa che tanto hai desiderato e se già ce l’hai, approfittane per decorarla o organizzarla. Non spendere più del giusto. La flessibilità è una delle tue qualità principali quando si tratta di negoziare, ma oggi non ti aiuterà molto con una persona che vuole semplicemente spezzarti. Mantieni la fermezza. Se stai cercando qualcuno con cui condividere la tua vita, impara dagli errori del passato e scappa dalle relazioni basate sui limiti. Le catene non ti stanno bene.

Gemelli

Il tuo carattere dominante ti darà il controllo della situazione oggi, ma questo ti costringerà a essere un leader e decidere quale strada prendere. Brucerai molta energia. La tua popolarità aumenta in questi giorni, soprattutto tra le persone del sesso opposto. Tutti parlano di te, nel bene e nel male, ma sei sulla bocca di tutti. È un ottimo momento per iniziare a cercare un partner. La tua attrattiva personale aumenta e la tua sola presenza sarà un’ottima lettera di presentazione per la conquista.

Cancro

Hai già abbastanza cose a cui pensare, quindi scappa dalle persone naturalmente fastidiose. Non puoi aiutarli e ti faranno molto male anche senza volerlo. I ricordi sono necessari e positivi se non interferiscono nel presente e condizionano la tua vita. Se lo fanno, è meglio seppellirli e dimenticarsene per sempre. Stai attraversando una fase di particolare sensibilità a ciò che accade intorno a te e che ti colpisce molto. A volte trasformi i problemi degli altri nei tuoi.