Oroscopo Branko domani 18 marzo 2023, le previsioni complete

ARIETE

Oggi ti porta buone intuizioni, soprattutto per poter vedere il mondo materiale e finanziario sotto uno sguardo innovativo. La sua mente è piena di creatività e possibilità, favorendo l’uso dell’immaginazione creativa e delle possibilità. Cerca di meditare, interiorizzare e distrarre un po ‘, dando spazio a queste intuizioni per raggiungerti.

TORO

Oggi ti porta una sensibilità progressiva che ti permette di reinventarti e rivoluzionare il modo in cui presenti, agisci e conquisti. Le buone idee di amici, gruppi o fonti innovative ti rendono facile vederti sotto una nuova luce. Questo è il momento di avere la testa aperta al rinnovamento e alla diversità.

GEMELLI

Mercurio, il suo reggente, fa un’apparizione armonica con Urano. La tua mente è dedicata a questioni di carriera, potere, successo e autorità. Tuttavia, c’è anche un forte aspetto subconscio che si sta lavorando per consentire cambiamenti sani. Cerca di capire quali sono le tue possibilità di agire nel mondo e visualizza te stesso facendo ciò che ami.

CANCRO

Oggi ti porta una grande capacità di astrazione e visione ampia. La sua mente è più astratta, espansiva, fluida e gli permette di intravedere nuove fermate e possibilità con più fede e ottimismo. I contatti con gruppi, amici, cause o con diversi punti di vista possono facilitare questa espansione del tuo mondo e possibilità di rinnovamento.

LEONE

Oggi ti fa approfondire le questioni emotive in modo risolutivo. Soprattutto per quanto riguarda la tua libertà professionale e le possibilità di agire nel mondo, c’è un forte istinto decodificato dalla tua mente che ti chiede di curare i problemi emotivi di dipendenza e cercare la tua vera autonomia per rivoluzionare la tua vita.

VERGINE

Mercurio, il suo reggente, fa un’apparizione armonica con Urano. Siete più aperti al dialogo innovativo l’uno con l’altro. Cercate di dialogare insieme sulle possibilità e sui nuovi obiettivi. Questo è un momento che ti chiede di cogliere più rischi, cercare nuove possibilità e crescere. E oggi in particolare c’è un invito per l’altro ad essere al tuo fianco in questo scopo.

BILANCIA

Oggi ti porta un affinamento della comprensione delle questioni emotive e materiali. Ti sei connesso al bisogno di un profondo cambiamento emotivo e questo oggi si riflette nel tuo scopo di lavoro, servizio e assistenza sanitaria. Cerca di ascoltare i tuoi istinti e le tue emozioni, uscendo dalle abitudini di intrappolamento e cercando un vero rinnovamento.

SCORPIONE

Oggi ti porta la possibilità di parlare di più di te e delle tue emozioni nelle relazioni, ma senza perdere l’obiettività. Cerca l’autenticità combinata con la sensibilità e l’apprezzamento delle relazioni. Le conversazioni su possibili modifiche e nuove funzionalità ne hanno beneficiato. Permetti anche a te stesso di ascoltare le preziose intuizioni che provengono dall’altro.

SAGITTARIO

Oggi ti porta la capacità di comprendere, decodificare e cambiare il tuo campo emotivo, personale e / o familiare. I cambiamenti nella routine, nel lavoro, nella salute e nelle abitudini possono anche facilitare questa comprensione di come affrontare meglio le emozioni. Ascolta la tua sensibilità e applica il più possibile all’interno della tua realtà materiale e oggettiva.

CAPRICORNO

Oggi ti porta una maggiore facilità nel verbalizzare ed esprimere la tua vera personalità e creatività. Stai rivoluzionando te stesso e il modo in cui usi la tua espressività. Oggi avrai chiarezza mentale per comunicare da un luogo molto vero e autentico. Cerca di usare la sensibilità del parlato, ma sii molto fedele a te stesso.

ACQUARIO

Urano, il suo reggente, fa un’apparizione armonica con Mercurio. Si sono verificati cambiamenti nel tuo ambiente personale, emotivo e / o familiare. Oggi tali argomenti possono permeare la tua mente e anche quelli che coinvolgono questioni finanziarie. Ti rimarranno più proprietà per esprimerti nella vita personale dai tuoi valori e dal tuo senso di apprezzamento personale.

PESCI

Mercurio nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta una maggiore comunicativa, intellettuale e flessibilità. La tua mente è innovativa e non lineare. Tutto ciò ti rende facile essere allineato con te stesso ed esprimere i tuoi valori in modo alternativo, innovativo e futuristico. Cerca di aprirti di più a buoni scambi intellettuali e sii consapevole dell’ambiente circostante.